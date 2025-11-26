Con periodistas exiliados y espacio para el humor: La parrilla del Festival +Ciper

El director del Centro de Investigación Periodística (Ciper), Pedro Ramírez, detalló este miércoles en Cooperativa la parrilla de invitados y el cronograma de actividades del tradicional Festival +Ciper, cuya edición de este año se realizará este sábado 29 de noviembre.

El evento comenzará ese día a las 11:30 horas en la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales (UDP), ubicada en la calle Vergara 240, en Santiago.

"El objetivo del Festival de Periodismo +Ciper es que es un festival abierto para todo el mundo, para que la gente pueda, concurra, asista y vea a los periodistas que están haciendo periodismo de este tipo (investigativo) en televisión, en radio, en medios escritos y en medios digitales", dijo Ramírez.

"Van a haber muchas mesas donde vamos a hablar sobre lo bueno y lo malo del periodismo, sus aciertos y errores y cómo corregirlos. Entonces, a la gente que le interesa el buen periodismo, este es un evento en el que puede participar. Todas estas actividades tienen al final preguntas y comentarios abiertos para el público", afirmó.

"Se van a encontrar ahí con Daniel Matamala, con Mónica Rincón, con Paulina de Allende-Salazar, con nuestro gran Sergio Campos, Premio Nacional de Periodismo que nos enorgullece, y nuestra otra Premio Nacional, que es Mónica González, ex directora periodística de Ciper y presidenta de la Fundación Ciper hasta hoy", agregó el director del medio.

Periodistas en el exilio y humoristas

Según Ramírez, habrá "dos invitados internacionales; estamos hablando de los periodistas que tienen que hacer su trabajo en el exilio. Tenemos periodistas de El Salvador, de (el medio) El Faro, viene su editor jefe Óscar Martínez. Ellos han tenido problemas con el gobierno de (Nayib) Bukele".

"Tenemos también a un periodista venezolano que entró en conflicto con el gobierno de (Nicolás) Maduro: Roberto Deniz, editor de un medio que se dedica a la investigación periodística que es Armando.info. Ambos tendrán una conversación con Mónica González, que cierra este evento el sábado a partir de las 17:00 horas", informó.

El festival, sin embargo, "parte este viernes con una edición en vivo, por así decirlo, del podcast de Daniel Matamala y (el analista político) Cristóbal Bellolio, 'Animales Políticos', en el lanzamiento del evento a las 18:30 en Vergara 240", añadió Ramírez.

También "hay un espacio para la comedia: va Mauricio Palma, con su personaje Violento Parra, y va a haber un espacio para la música también. Además, se hará una 'Feria del Libro', con (las editoriales) Catalonia, Uqbar, Penguin Random House, Ediciones UDP y Ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, que hacen libros periodísticos que van a estar a un muy buen precio".

El director de Ciper, asimismo, adelantó la conformación de talleres de reporteo y de investigación temáticos dirigidos a periodistas y la instalación de carritos de completos para el almuerzo.

Las entradas digitales para asistir vía streaming o presencial pueden conseguirse en la página web de Eventrid y su precio parte desde los dos mil pesos como aporte voluntario.