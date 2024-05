Posición dominante de las big tech afecta a la libertad de prensa, afirma Boric

El Presidente Gabriel Boric inaugurará este viernes la Conferencia Global 2024 sobre Libertad de Prensa y en ese marco hoy remarcó sobre los peligros de la concentración económica a través de la posición dominante de las big tech, como Meta y Google, en la publicidad.

En conversación con la Asociación Chilena de Radiodifusores de Chile (Archi), Boric afirmó que éste "es un tema de preocupación. Cuando existe tal concentración de los recursos y desde ahí la distribución de los mismos, evidentemente se afecta a la libertad de prensa y cuando se afecta a la libertad de prensa y cuando hay menos diversidad de voces en el debate público se afecta de manera sustantiva la democracia".

"Una de las cosas que conversábamos con Archi (...) es la posibilidad, por ejemplo, de hacer convenios con el Ministerio de Obras Públicas, en particular con las diferentes obras que se realizan permanentemente en regiones para poder que todo ese avisaje sea a través de radios regionales", explicó.

El Mandatario remarcó que si bien "el Estado puede contribuir a eso (...) pero eso es insuficiente si es que no hay una conciencia también del sector privado en que esto es tremendamente importante".

Esta mañana, en conversación con El Diario de Cooperativa, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AI) planteó que los gobiernos deben ayudar a nivelar la cancha, como así lo hizo Estados Unidos cuando su Departamento de Justicia demandó a Google.

Al respecto, Boric dijo que "no descarto ninguna alternativa que nos permita avanzar en mayor libertad de prensa".

Boric, eso sí, planteó que "uno no puede negarse al avance de la tecnología. Hay un sketch que es muy interesante, donde aparecía un monje cuando se pasa del pergamino a los libros y que se resistía muchísimo y se decía 'jamás, esto de los libros no sirve para nada, yo quiero seguir con mi pergamino que voy desarrollando' y al final las plataformas desde las cuales se comunica pueden ir cambiando, pero el espíritu que inspira la libertad de prensa es el mismo, y sea en plataformas digitales, en medios tradicionales, en radios".

"El Estado tiene una responsabilidad tremenda de nivelar la cancha, como bien señalabas tú. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para eso? Es algo que está en debate en todo el mundo. Nosotros como Chile estamos totalmente disponibles a adoptar todas las medidas que contribuyan en esa dirección", aseguró.

"EN BUENA HORA QUE LA PRENSA ME INCOMODE"

Sobre la relación del Presidente con la prensa, Boric reconoció que "a mí me han incomodado un par de veces y en buena hora".

"Bienvenido que la prensa incomode al poder, y eso tiene que seguir siendo así, y es algo que hay que defender a rajatabla", aseguró, pero a la vez criticó que "en los medios escritos hay una línea editorial marcada, y que es legítima y que no cuestiono, pero donde falta diversidad respecto de la posición política que tienen estos medios. Y eso ha sido así hace mucho tiempo en la historia de Chile".

"Si a mí no me gusta, mala suerte que no me guste, yo soy Presidente de la República y podré rabiar puertas adentro pero eso es parte de la libertad de prensa y la libertad de prensa es algo que yo por lo menos voy a defender a rajatabla independiente de mí de qué medio me guste leer o no", finalizó.