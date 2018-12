Los dos periodistas birmanos distinguidos por Time cumplieron un año en prisión

Los periodistas birmanos Wa Lone y Kyaw Soe Oo, distinguidos ayer martes por la revista Time como Personas del Año, cumplieron este miércoles un año bajo arresto por investigar una matanza contra la minoría rohinyá en Birmania (Myanmar).

Ambos cumplen una condena de siete años de prisión por revelar secretos del Estado, aunque la matanza de los rohinyás por soldados fue admitida por el Ejército, que fue acusado el pasado septiembre por la ONU de genocidio contra esta comunidad de mayoría musulmana.

"Hace un año, los periodistas de Reuters Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron arrestados en una encerrona de la Policía, planeada para interferir en su investigación de una masacre en Myanmar", indicó hoy en un comunicado Stephen J. Adler, director general de la agencia Reuters.

"El hecho de que siguen en prisión por un delito que no cometieron pone en duda el compromiso de Myanmar por la democracia, la libertad de expresión y el Estado de derecho", agregó Adler.

El próximo 24 de diciembre los dos reporteros tienen previsto apelar sus condenas de siete años de cárcel que les impuso un tribunal de Rangún el pasado septiembre por vulnerar la ley de secretos oficiales, una norma de la era colonial.

"Durante doce largos meses, Wa Lone Y Kyaw Soe Oo han sido arrancados de sus esposas y bebés - simplemente por publicar noticias (...) Estos periodistas expusieron un asesinato masivo y deberían ser aplaudidos por su servicio público, no encarcelados por ello", indicó Amal Clooney, consejera legal de Reuters y de los dos periodistas.

Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron detenidos la noche del 12 de diciembre de 2017 en posesión de documentos confidenciales que, según estos, les acababan de entregar dos policías con los que se habían reunido.

Los reporteros investigaban entonces una masacre de 10 rohinyás en una aldea en el estado Rakáin (oeste) en el marco de una operación del Ejército en agosto de 2017 en respuesta a una serie de ataques de un grupo insurgente rohinyá a puestos fronterizos.

La investigación provocó que siete soldados fueran condenados en abril de este año a 10 años de prisión por la matanza, el único abuso reconocido por las autoridades birmanas.

El Gobierno y el Ejército rechazan las conclusiones de una comisión especial de la ONU, que en septiembre calificó de genocidio la campaña militar que causó el éxodo de más de 723.000 rohinyás a Bangladesh.

Los birmanos detenidos fueron designados el martes por la revista Time como Personas del Año junto con el periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi, la reportera filipina Maria Ressa y el periódico estadounidense Capital Gazette, donde cinco trabajadores murieron en un tiroteo el pasado junio.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018. #TIMEPOY https://t.co/eQHaABgcTQ pic.twitter.com/igLkAmr7ZT