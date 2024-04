Milei, único presidente latinoamericano entre las 100 personas más influyentes de Time

El presidente de Argentina, Javier Milei; la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva; y la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar Méndez, fueron incluidos en la lista de las 100 personalidades más influyentes del mundo de Time, revelada este miércoles.

Artistas, iconos, titanes, líderes, innovadores y pioneros son las etiquetas bajo las que la revista inscribió a los seleccionados este año.

Los tres latinoamericanos fueron designados en la categoría de líderes, que encabeza Yulia Navalnaya, viuda del líder opositor ruso Alexei Navalni.

La futbolista española y jugadora de Tigres de la UANL Jenni Hermoso también fue incluida en la selección como uno de los íconos del 2024.

Otros atletas como Max Verstappen, Siya Kolisi, A'ja Wilson y Sakshi Malik también hacen parte de la exclusiva lista.

La actriz estadounidense América Ferrera, de raíces hondureñas, fue elegida para encabezar la lista de los pioneros de este año.

