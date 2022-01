Brutal ataque homofóbico en Parque de Los Reyes: Pareja fue golpeada con un bate y amenazada con una pistola

Un brutal ataque homofóbico sufrió una pareja homosexual en el Parque de Los Reyes, en Santiago, que incluyó golpes a patadas y con un bate y amenazas a punta de pistola, denunció este jueves el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

De acuerdo con el relato, cuando los pololos iban de la mano, fueron interceptados por 10 sujetos que, primero, les gritaron "gays asqueroso, hijos de puta, merecen morir".

"Nos gritaron que corriéramos y comencé a correr. Ahí me di cuenta que a mi novio lo habían tumbado al piso. Le aplastaron la cabeza con los pies, le dieron patadas en el cuerpo y lo arrastraron por el piso", continuó uno de los agredidos, por lo cual salió a buscar ayuda.

"Llegué hasta las afueras del departamento donde vivo, ubicado al frente, cuando tropecé y me caí. Tras caer, llegaron los hombres (los atacantes) y me comenzaron a golpear con pies, palos y un bate de béisbol", prosiguió.

Incluso, añadió, "me apuntaron con una pistola, cargándola frente a mis ojos, amenazando que si hablaba algo nos iban a matar", a la vez que "por cada palabra que decía me daban un golpe y me ofendían diciendo 'gay asqueroso, maricones de mierda, hijo de puta', que merecíamos la muerte".

Él, por su parte, trataba de preguntarles dónde estaba su pareja. "'Tráiganme a mi novio', gritaba; se acercaron a pegarme con una pistola en la cabeza y ahí comencé a sentir que corría sangre por mi cara. Mi cuerpo estaba lleno de sangre".

Minutos después llegó su pololo a esa zona, momento en que, los agresores exacerbaron sus ofensas. "Maricones de mierda, muéranse, merecen lo peor, no tienen derecho a vivir", les gritaron.

Cuando llegaron más personas al lugar de los hechos, los atacantes huyeron.

La pareja, en tanto, denunció el delito en Carabineros y constató lesiones en un centro médico.

MOVILH RECHAZA "ATAQUE DE ODIO COBARDE"

El Movilh les está brindando asesoría jurídica mediante la abogada María Jesús Abdeladim, quien está recopilando más antecedentes para definir qué acciones legales realizar.

"Rechazamos categóricamente este ataque de odio, cobarde, que pudo haber costado la vida a dos personas sólo por ir de la mano. Es un hecho cruel y nos demuestra lo mucho que falta para erradicar la homofobia", expresó Daniela Andrade, vocera del movimiento.

En este marco, hizo un llamado "a todas las personas y parejas a transitar con el máximo cuidado en lugares donde ya se sabe que son peligrosos, como lo es el Parque de Los Reyes".