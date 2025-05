Colmed rechazó informe que recomienda suspender programa de acompañamiento a niños trans

La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, expresó en Cooperativa su rechazo al informe que aprobó la Cámara Baja recomendando suspender el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG).

Este programa, implementado en el país desde 2019, ofrece apoyo psicológico y social a niños, niñas y adolescentes cuya identidad de género no coincide con su sexo y nombre registral.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, Arriagada apuntó que el informe se basa en desinformación y prejuicios, y que se han utilizado "mitos" y "mentiras" para justificar la suspensión del programa.

Afirmó que ha habido una "carga importante de ignorancia y de una fuerte posición que es muy ideológica respecto a este tema, que siembra dudas y, además, de alguna manera genera discursos que son discriminatorios e incluso, odiosos".

La líder del Colmed destacó que defienden "con mucha fuerza la atención de todos los pacientes, especialmente de niños, niñas y adolescentes que tienen una disconformidad con su género. Eso es algo que produce una vivencia que es muy potente para el niño, la niña, para su familia".

"Este Programa de Acompañamiento de la Identidad no es un programa de acompañamiento médico, sino que lo que hay es un acompañamiento psicológico a cargo de psicólogos y, fundamentalmente, trabajadores sociales", subrayó, indicando que "es un programa donde no hay nada que interfiera físicamente con el niño, porque no es un programa donde se den hormonas ni nada de eso".

"Cuando acá se dice: 'Se le dan hormonas a los niños de 3 años', eso no es cierto —explicó Arriagada—. Estas hormonas se dan en los niños cuando son mayores y han presentado indicios de pubertad, y eso siempre con consentimiento informado de sus padres y con el asentimiento del niño. Y eso no es parte del PAIG, sino parte de una atención clínica que dan endocrinólogos y pediatras con formación en la materia, que se guían por normativas nacionales o internacionales y con buena evidencia".

Aclaró, en ese sentido, que "los niños, a veces, requieren, siendo menores de edad, apoyo hormonal o frenación de pubertad mientras están decidiendo qué pasa con su género o ciertas hormonas para frenar la pubertad o lo que se llama hormonación cruzada, pero eso no se da hasta que no haya un desarrollo puberal del niño, por lo tanto, tampoco se da en la primera infancia".

Graves consecuencias

La presidenta del Colmed alertó en Cooperativa que la suspensión del PAIG podría tener graves consecuencias para la salud mental y el bienestar de los niños y adolescentes que participan en él.

En esa línea, defendió la práctica médica y la importancia de que los médicos puedan tomar decisiones clínicas basadas en la evidencia científica y la ética profesional.

"Vemos con mucha preocupación esto, porque, de alguna manera, (la Cámara) se quiere meter a tomar decisiones que pueden impactar fuertemente en la atención y en los derechos humanos de niños y niñas que están en una necesidad muy, muy importante y de sus familias, porque son decisiones que tienen que ser tomadas dentro de la libertad de una relación clínica bajo normativas que son científicas, éticas y técnicas".

Agregó que "no puede haber un doctor que se sienta constreñido porque de la Cámara de Diputados le dijeron lo que tenía o no que hacer con un niño, sobre todo, un niño que vive una vivencia que es tan complicada como esta y que en muchos casos, cuando no es bien tratada, puede terminar con riesgos graves de salud mental e, incluso, con suicidio".

"Vamos a seguir defendiendo la práctica médica, vamos a seguir defendiendo que nuestros doctores expertos en esta materia puedan seguir atendiendo a los niños y adolescentes y a sus familias, siempre y hasta el final", enfatizó.