En una sesión extraordinaria, la Sala del Senado comenzó a discutir este martes el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario; debate y votación que continuará mañana, miércoles, en una sesión especial a las 09.00 horas.

La iniciativa fue ingresada al Congreso en el año 2017 por la ex Presidenta Michelle Bachelet, y aún se encuentra en su primer trámite constitucional.

En su cuenta pública de pasado 1 de junio, el Presidente Sebastián Piñera sorprendió a adherentes y detractores al anunciar que daría urgencia a este proyecto, pese a que él mismo se declaró, históricamente, contrario al matrimonio igualitario.

Luego de concretar dicha medida, el texto fue aprobado con "suma urgencia" en las comisiones de Constitución y de Hacienda de la Cámara Alta, quedando en condiciones de pasar a la Sala, lo que ocurre hoy.

"En Chile no somos minoría las personas que queremos dignidad, no somos minoría las personas que queremos un país mas justo, y por su puesto no somos minoría los que queremos matrimonio igualitario con filiación" dijo @_isabelamor en el punto de prensa posterior a la Sesión. pic.twitter.com/4RLufuZiaN