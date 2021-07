Gobierno pide al Senado aprobar el matrimonio igualitario: "Creemos en la familia y en sus diversos modelos"

El Gobierno pidió al Senado que apruebe el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que será votado este miércoles en la Cámara Alta aún en su primer trámite constitucional.

La Cámara Alta debatió la iniciativa ayer martes en sesión especial, que se retomará hoy por la mañana desde las 09:00 horas, con la expectiva de que la votación en particular inicie alrededor de las 11:00.

La propuesta fue ingresada al Congreso en el año 2017 por la ex Presidenta Michelle Bachelet, y su tramitación dio tímidos pasos en 2019 y 2020.

Sin embargo, tomó velocidad luego de que en su Cuenta Pública del pasado 1 de junio, el Presidente Sebastián Piñera sorprendió a adherentes y detractores al anunciar que daría urgencia a este texto, pese a que él mismo se declaró, históricamente, contrario al matrimonio igualitario.

Luego de concretar dicha medida, el texto fue aprobado con "suma urgencia" en las comisiones de Constitución y de Hacienda de la Cámara Alta, quedando en condiciones de pasar a la Sala, lo que ocurre estos días.

En este marco, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, reafirmó que en la Administración Piñera "creemos en la familia y en las diversas formas y modelos en que ésta se pueda desarrollar".

"Tenemos la convicción de que es un paso importante para alcanzar una sociedad más libre, más justa y más inclusiva, por eso sugerimos aprobar este proyecto que adecua nuestra normativa al mandato del derecho internacional de los derechos humanos, convirtiéndose en un avance concreto en favor de la igualdad y la no discriminación en nuestro país", exhortó la autoridad del Ministerio de Justicia.

📝Mañana a partir de las 09:00 horas se realizará una Sesión Especial para continuar la discusión y votación del proyecto de ley sobre #MatrimonioIgualitario.



La podrás seguir en vivo a través de nuestras diferentes plataformas digitales.

▶https://t.co/fHZ4EDJxja pic.twitter.com/vufNxIba5T — Senado Chile (@Senado_Chile) July 20, 2021

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), abogó a avanzar con esta norma, que también es una manera "de reparar una deuda histórica con la diversidad del país, con las comunidades LGTB quienes no solo han sido discriminadas socialmente, esto es parte de una discusión sobre DDHH".

En la sesión de la última jornada, los senadores pudieron anticipar cómo votaran y entregar sus argumentos.

En la oposición se impone la idea de aprobar, y el senador PPD Jaime Quintana instó a sus "colegas de las bancas del frente que aún tienen dudas, que no le tengan miedo a cambiar de opinión".

"Afuera de este hemiciclo hay un país cada día más abierto a la diversidad que quiere ver a sus legisladores y legisladoras ratificando una decisión que la ciudadanía ya tiene más que tomada. Chile está a favor del matrimonio igualitario", enfatizó.

A su vez, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) valoró que "dar urgencia a este proyecto es dar urgencia a los legítimos intereses de muchas parejas del mismo sexo que hoy no tienen un acceso igualitario a diversas instituciones que como sociedad hemos construido, siendo una de ellas una de estas instituciones tradicionales, el matrimonio, y también la adopción".

LA DERECHA, CON OPINIONES DIVIDIDAS: FELIPE KAST LLAMA A APROBAR

En la derecha, en tanto, hay opiniones divididas, como demostraron los senadores de Evópoli, Renovación Nacional y la UDI.

El Evópoli Felipe Kast reprochó que este paso "para muchos tal vez es algo menor, he visto incluso en redes sociales algunos que critican y dicen que no es un tema relevante", ante lo cual emplazó: "Perdón, ¿no es un tema relevante que yo pueda elegir con quién quiero compartir mi vida, a quién quiero amar y con quién quiero casarme?".

En ese sentido, "realmente celebro que se hayan quebrado las estructuras de izquierda y derecha en esta materia y nos unamos, y celebro que sean muchos los de Chile Vamos que se han ido dando cuenta de la importancia de aquello", resaltó Kast.

Asimismo, el RN Rafael Prohens mostró su apoyo pues "este proyecto viene a traer justicia e igualdad de derechos a disidencias sexuales que han sido históricamente segregadas y que no se les ha permitido acceder con plena igualdad a las instituciones de nuestra sociedad".

Sin embargo, Ebensperger criticó que "se habla que no aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo constituye una discriminación arbitaria", comparando que "no es discriminación arbitraria cuando se busca igualar situaciones que no son iguales, por esa razón votaré en contra".

Junto a sus pares gremialistas Juan Coloma e Iván Moreira, consideran que el texto legal no responde a "la necesidad de legislar sobre la materia pues el Acuerdo de Unión Civil ya entrega los resguardos suficientes" a las uniones de pareja en general.

De ser visada en el Senado, la iniciativa pasará a su segundo trámita a la Cámara Baja casi cuatro años de haber sido ingresada al Congreso.