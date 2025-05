Iguales y suspensión de acompañamiento a niños trans: "Políticos quitan libertad a las familias"

La directora de la Fundación Iguales, María José Cumplido, manifestó en Cooperativa que la aprobación de la Cámara Baja al informe que recomienda suspender el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) "es una puerta peligrosa" para que "los políticos le quiten la libertad (de escoger) a las familias".

El programa, implementado en el país desde 2019, ofrece apoyo psicológico y social a niños, niñas y adolescentes cuya identidad de género no coincide con su sexo y nombre registral.

Sin embargo, los diputados aprobaron el informe que recomendaba suspender la iniciativa y solicitaba terminar sus tratamientos hormonales; punto que fue criticado por el Colegio Médico, ya que su presidenta, Anamaría Arriagada, sostuvo en Cooperativa que el PAIG "es un acompañamiento psicológico, no médico", por lo que en él "no hay nada que interfiera físicamente con el niño. No se dan hormonas ni nada de eso".

En una línea similar, Cumplido indicó que "el informe carece de cualquier tipo de evidencia científica. Le prohíbe a las familias elegir cuáles serán los mejores tratamientos o acompañamientos que pueden tomar sus hijos e hijas".

"Lo que dice el texto es que hay que negarle cualquier ayuda por parte del Estado a familias cuyos jóvenes tienen dudas con su identidad de género. Esto es un peligro para la salud pública y para la igualdad de oportunidades, porque las familias que tengan los recursos podrán seguir acudiendo a un psicólogo, mientras que otras que no los tengan, no lo harán", criticó la directora de Iguales.

"El informe no es vinculante, pero es un retroceso en el sentido de que estamos permitiendo que políticos tomen decisiones médicas que deberían tomar las familias. Estamos abriendo una puerta para que ellos, además liderados por (el candidato presidencial nacional libertario) Johannes Kaiser, un conocido antivacunas y anticientífico, tomen decisiones y le quiten la libertad a las familias", lamentó.

"Esa es una puerta peligrosa. La gente en su casa debe reflexionar quiénes deberían tomar las decisiones científicas: un médico junto con el familiar, o un político que no es experto en medicina", cerró la experta.