Joven denunció que ginecólogo la abusó y la tachó de "desperdicio" por ser lesbiana

Una mujer denunció haber sufrido discriminación y abuso sexual por parte de un ginecólogo durante una consulta en el Centro Médico y Dental Red Salud Alameda, en la comuna de Santiago.

De acuerdo al testimonio dado a conocer por el Movimiento del Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la joven, de 25 años, acusó que el médico, identificado con las iniciales L.S., la tachó de "desperdicio" tras conocer que ella es lesbiana.

"Esta fue la segunda vez que me atendía con el doctor L.S. Cuando me encontraba en la camilla durante la revisión, él me dijo 'lo único malo es que tú eres un desperdicio por tener polola'. Esto, me generó un sinfín de dudas. El doctor tenía conocimiento de que soy una persona con pareja mujer, ya que se lo revelé en nuestra primera cita", relató la víctima en la denuncia.

Además, la afectada aseguró que el doctor le tocó los genitales sin su consentimiento.

"Le hice consultas sobre mis genitales (...) y, en cosa de segundos, tocó mi clítoris sin mi consentimiento durante la revisión. Además introdujo sus dedos en mi vagina (con guantes) para preguntar si sentía algo. Recuerdo que en la primera cita, al retirar el espéculo, también introdujo sus dedos en mi vagina haciendo el comentario "así se siente más"', contó.

Desde el Movilh, la vocera Javiera Zúñiga valoró que la joven haya realizado la denuncia: "Este tipo de comportamiento siempre tiene que ser denunciado e investigado y, en este sentido agradecemos la valentía", subrayó.

"En este caso existe un doble abuso: físico y psicológico. Además de vulnerar gravemente los derechos de la paciente y de presentar un componente lesbofóbico que profundiza la crisis de confianza que las mujeres de la diversidad ya tenemos con un mundo tan conservador como es el de la ginecología", agregó la portavoz del colectivo LGBTIQ+.

Mónica Arias, abogada del Movilh, reportó los hechos al gerente general de Red Salud, Tomás Kopaitic, solicitando que se investiguen los hechos y revisar los protocolos internos para la atención médica y administrativa a personas LGBTIQ+.

Finalmente, la jurista llamó a "capacitar a quienes prestan servicios como profesionales, en temáticas de derechos humanos, género y diversidad sexual".