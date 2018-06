Karol Cariola y diputado que trató de hombre a Daniela Vega: "No te lo voy a permitir"

Un tenso momento se vivió en "El Informante", de TVN, donde los diputados Eduardo Durán (RN) y Karol Cariola (PC) debatían sobre la adopción homoparental, hasta que llegaron a la identidad de género de la actriz Daniela Vega.

"Yo lo que voy a decir que la ley de identidad de género no nos puede obligar al resto... (a tratarla de mujer) Yo respeto a Daniel o Daniela. Permítanme decir que el actriz que ganó el Oscar es un hombre. Si él se siente mujer, es cosa de él", dijo Durán.

Cariola le replicó: "¿Por qué estás diciendo eso? Es una falta de respeto. Hay un tema que se llama identidad de género. Si ella es Daniela, no tiene por qué decirle Daniel. Ella es mujer, vive como mujer y no puede viajar con su nombre social".

Cuando Durán insistió, su colega Cariola remató: "No es Daniel, es Daniela. No te lo voy a permitir. Se llama Daniela. A ti no te voy a decir Eduarda. Ella es Daniela. Eso (decirle Daniel) es una falta de respeto".

El momento: