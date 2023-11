Luis Larraín Arroyo despidió a su hijo: "Fue un luchador a partir de sus dolores"

El economista Luis Larraín Arroyo, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo, publicó un sentida despedida para su hijo Luis Larraín Stieb, expresidente de la Fundación Iguales, quien falleció hace una semana como consecuencia de un cáncer.

El deceso "ha sido un golpe doloroso para su familia, amigos y muchos chilenos que vieron en él a un defensor de su dignidad y derechos. Para sus padres será además siempre prematura", expresó Larraín Arroyo en una columna denominada "Tributo a un hijo" y publicada este sábado en La Tercera.

Columna de Luis Larraín: Tributo a un hijo https://t.co/Jc84wvTh1I vía @latercera — Luis Larrain Arroyo (@luislarrainlyd) November 25, 2023

"Si hay algo que consigue mitigar en alguna medida la pena que sentimos es comprobar (...) que la suya ha sido una vida plena y que fue un tremendo hombre que dejó una huella indeleble en Chile", explica Larraín, quien lideró durante años el mencionado think tank, ligado a la UDI.

"Luis trastocó muchos conceptos (...) nos enseñó muchas cosas a sus padres: a ser más abiertos, a rechazar la discriminación; incluso en sus últimos días hemos aprendido de él sobre el buen morir, un tema crucial para la humanidad", contó.

Larraín Stieb "fue un luchador a partir de sus dolores: discriminación por su homosexualidad, que lo lleva a ser activista de la diversidad sexual y cofundador de la Fundación Iguales", continúa Larraín padre, destacando cómo "siempre buscó el entendimiento antes que el enfrentamiento", y hasta los últimos momentos dio muestra de su "espíritu de servicio".

"En las ricas conversaciones de los últimos días me dijo algo que retrata su humanidad y profundidad: 'Papá, siento que he tenido una vida plena, pero estos meses no he podido aportar con mi trabajo, mi cuerpo me lo impide; por eso he seguido con mis testimonios en redes sociales hasta el final (...) Mi público principal en las redes era la comunidad gay; ahora son las mamás de enfermos de cáncer", recordó.

"Tenemos dolor, pero también paz, la misma que tuvo él cuando vio acercarse a la muerte. Nos dejó a todos (...) un mensaje: sigan adelante con sus luchas. Hijo, como padres, agradecemos haber tenido un rol en traer al mundo a alguien que le aportó tanto. (...) Apreciaremos siempre haber recorrido contigo parte de tu lindo y fructífero camino por la vida", expresa el exfuncionario de la dictadura.