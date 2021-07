Movilh valoró avance del matrimonio igualitario como "un nuevo y significativo paso hacia la igualdad"

Como un paso histórico que avanza hacia la igualdad fue valorada la aprobación del matrimonio igualitario en el Senado, en primer trámite constitucional, y organizaciones de la diversidad sexual esperan que la Cámara de Diputadas y Diputados también lo vise para que pueda ser ley a la brevedad.

El proyecto fue ingresado en 2017 por la entonces Presidenta Michelle Bachelet en el marco del cumplimiento de un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde entonces, la tramitación dio tímidos pasos en 2019 y 2020. Sin embargo, tomó velocidad luego de que en su Cuenta Pública del pasado 1 de junio, el Presidente Sebastián Piñera sorprendió a adherentes y detractores al anunciar que daría urgencia a este texto, pese a que él mismo se declaró, históricamente, contrario al matrimonio igualitario.

Tras ello, la iniciativa fue visada por las comisiones de Constitución y de Hacienda del Senado, y este miércoles en Sala fue aprobado en particular, despachándola cuatro años después a su segundo trámite a la Cámara Baja.

TRIUNFA LA JUSTICIA Y LA IGUALDAD: el Senado, tras cuatro años de trámite, aprueba y despacha por fin el #MatrimonioIgualitario. Se acerca el fin de la discriminación a las parejas del mismo sexo y a las familias homoparentales. Un mejor camino para las nuevas generaciones ❤️ pic.twitter.com/dbX5z05OPo — Movilh Chile (@Movilh) July 21, 2021

"Hoy damos un nuevo y significativo paso hacia la igualdad, con el fin de terminar con la histórica desigualdad legal que afecta a las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales, impedidas de casarse y de criar a sus hijos/as sólo en razón de su orientación sexual. La actual homofóbica ley de matrimonio está llegando a su fin, para ser cambiada por una de matrimonio igualitario", resaltó Daniela Andrade, vocera del Movilh.

No obstante, enfatizó que "si bien lo de hoy es un avance, no es para aplaudir el desempeño de la clase política, pues -a su juicio- tuvo secuestrada esta ley durante cuatro largos años en el Senado, llegando tarde, muy tarde, para aprobar un derecho que cuenta hace años con el respaldo de la mayoría de los habitantes de Chile".

Por eso es que "instamos desde ya a la Cámara de Diputadas y Diputados a tomar un rumbo distinto, muy diferente al del Senado, de manera que la el matrimonio igualitario sea ley en breve", exhortó la dirigente.

Desde la fundación Iguales, su directora ejecutiva Isabel Amor resaltó que "este es el momento en que más cerca hemos estado del matrimonio igualitario, de tener un reconocimiento de nuestras familias; que existen, que no son ficticias".

Y aunque "creemos que se nos viene un trabajo duro en la Cámara, también sabemos que contamos con los apoyos necesarios para sacarlo adelante", subrayó.

[ES OFICIAL] Senado APRUEBA proyecto de ley de #MatrimonioIgualitario ahora avanza a su segunda tramitación en la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/EGYOs9B2Po — Fundación Iguales (@IgualesChile) July 21, 2021

También compartió su sentir Rossana Malchuk, quien junto a María Inés Espinosa conforman una familia lesbomaternal y son madres del pequeño Maximiliano.

"Cuando uno nace como madre nacen muchos miedos junto a ella, además de los miedos naturales de ser madre, el miedo a morirse y a que su hijo quede huérfano frente a la ley, el miedo a no estar cuando haya un accidente y que nadie pueda tomar la decisión que puedes tomar tú porque la otra madre no es reconocida y no tiene el derecho (legalemnte) de tomar esa decisión", expresó.

Pero, valoró Malchuk, "el paso que se dio hoy es un paso hacia adelante en el reconocimiento de ese derecho para Maximiliano, pero también para todos los otros hjos de nuestras familias".

"TOLERANCIA Y VALOR DE LA DIVERSIDAD"

La Sala del Senado efectuó hoy tres votaciones en particular, que fueron aprobadas: modifican en el Código Civil los términos de "marido y mujer" por el de "cónyuges", y los de "padre y madre" por "progenitores", y consideran normas relativas a los derechos de filiación.

Así, analizó el Movilh, la propuesta modifica la ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, la ley que establece nueva Ley de Matrimonio Civil, la ley que crea el Acuerdo de Unión Civil, la ley que reforma la ley sobre el Registro Civil; así como la ley que establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el Decreto con fuerza de ley que fija las normas sobre Sistema Único de Prestaciones Familiares y Sistema de Subsidios de Cesantía para los Trabajadores de los Sectores Privado y Público y la ley sobre Adopción de Menores.

La primera votación tuvo un resultado de 28 votos a favor y 14 en contra, mientras que la segunda fue de 29 votos a favor y 14 en contra.



Ahora el proyecto pasa a segundo trámite constitucional a la @Camara_cl de Diputadas y Diputados. pic.twitter.com/9KSa0YmIwC — Senado Chile (@Senado_Chile) July 21, 2021

El texto legal fue respaldado por la oposición en pleno, mientras que en la derecha sólo tuvo el apoyo de los RN Marcela Sabat, Rafael Prohens y Rodrigo Galilea y el Evópoli Felipe Kast.

La senadora DC Carolina Goic destacó que "esta discusión es producto de una sociedad que avanza no sólo en tolerancia sino también en reconocer el valor de la diversidad".

"El valor de un proyecto de una persona que ama, que quiere desarrollar ese proyecto, que vive en común y tiene todo el derecho a formar una familia sin ser objeto de estigmatizaciones que se imponen desde afuera", remarcó.

A su vez, el socialista Carlos Montes apuntó que "hoy, gracias al trabajo que desplegó la Presidenta Bachelet en su segundo mandato, con el trabajo en común con todas las disidencias sexuales, finalmente, y por iniciativa del Presidente Piñera, se pone y apura la discusión en este Senado, donde todos, todas y también todos caben y nadie falta".

Desde la otra vereda lamentó este paso el senador UDI Iván Moreira, quien dijo que "este no es un día para celebrar, por lo menos para nosotros".

"Creo que el Presidente de la República asume una responsabilidad, que nos dejó solos cuando nosotros lo necesitamos, sobre todo en los compromisos que tuvimos con el mundo valórico, con el pueblo cristiano y evangélico", enrrostró.

GOBIERNO PROMETE MANTENER LA URGENCIA EN LA CÁMARA

Desde el Gobierno celebró la aprobación la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien la última jornada ya había llamado al Senado a visar la ley en pos de "una sociedad más libre, justa e inclusiva".

🔵@Senado_Chile aprueba proyecto de Ley #MatrimonioIgualitario



📝"Desde el Ejecutivo vamos a mantener el impulso que se le ha dado, nuestro objetivo es que este proyecto de ley salga lo antes posible y sea publicado como ley para todas y todos en nuestro país" @LoreRecabarrenS pic.twitter.com/BasgSit3NW — Subsecretaría de Derechos Humanos (@SubseDDHH) July 21, 2021

Este miércoles resaltó que "gracias al impulso que le dio el Presidente Sebastián Piñera al proyecto de ley de matrimonio igualitario, es que hoy vivimos una jornada histórica en que el Senado ha aprobado su primer trámite constitucional esta iniciativa, que va a permitir a que parejas del mismo sexo puedan acceder a la institución del matrimonio".

"Nuestro compromiso como Ejecutivo es con la familia, con la inclusión, con una sociedad más libre, más justa, donde la autonomía personal, el respeto de los derechos de los demás, el valor de la familia, la protección de los niños y niñas, es donde tenemos que poner el foco de nuestra reflexión", manifestó.

En ese sentido, en el siguiente paso en la Cámara Baja "desde el Ejecutivo vamos a mantener el impulso que se le ha dado, porque nuestro objetivo es que este proyecto de ley salga lo antes posible y sea publicado como ley para todos y todos en nuestro país", prometió Recabarren.