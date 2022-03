Mujeres denunciaron a familia vecina por violentos ataques lesbofóbicos en Independencia

Una pareja de mujeres de Independencia denunció a una familia vecina por agredirlas físicamente debido a su orientación sexual la semana pasada, aunque el grupo las hostigaría hace años, incluso amenazándolas de muerte.

Según el Movilh, las víctimas C.A.G.C y P.P.Y.M son convivientes civiles "con más de 10 años de relación quienes han sido insultadas permanentemente en la vía pública" por los acusados, que las tratarían de "mariconas", "tortilleras", "guatonas" y "chupa choros" desde el 2017.

"Tratamos de evitar el tránsito por lugares comunes, pero obligadamente debemos pasar por fuera del departamento de los agresores. Nos persiguen cuando vamos a comprar y dicen 'ahí van las chupa zorras asquerosas, guatonas culiás, las tortilleras del condominio'", afirmó C.A.G.C.

Atacan a pareja lésbica con golpes de pies, puños y palos. "Mariconas, tortilleras", les gritaron. En todo momento trataron de defender a sus dos perritos, los que también fueron pateados. ¡Basta de lesbofobia! cc: @totiorellanag https://t.co/fta7lShvFv pic.twitter.com/ifHT8H4s9A — Movilh Chile (@Movilh) March 14, 2022

Ella fue agredida por primera vez el 8 de marzo cuando paseaba a sus mascotas, después de que la vecina identificada como C.V.S. gritara "saquémosle la chucha a esta chupa choro culiá".

"Le pregunté a ella y a su marido, R.E.Q.V '¿qué quieren de mí y de mi esposa?', y entonces su hija, Y.S.V, agarró las correas de mis perritos, los sujetó y comenzó a darles patadas, mientras sus padres me golpeaban. Me dieron puñetazos -tras en mi espalda y hombro-, además de patadas. No solté jamás mis perritos, a pesar del daño que me estaban provocando", relató.

MOVILH IMPONDRÁ ACCIONES LEGALES

La mujer presentó una denuncia en la Subcomisaría Villa Moderna y constató lesiones en el SAPU Juan Antonio Ríos, pero al día siguiente volvió a ser atacada, esta vez con su pareja, y nuevamente mientras paseaba a sus perros.

La misma vecina que inició la agresión anterior "se puso en medio de mis perritos y comenzó a gritarme 'maricona culiá, tortillera culiá'. Dado que mi pareja comenzó a grabar desde su celular lo que pasaba, Y.S.V, y su madre, me golpearon a mí y a mi pareja", detalló la víctima.

Los acusados luego tiraron a la mujer al piso, "golpeando sus brazos y cabeza. Luego con un palo, le golpearon la mano derecha, le dieron puñetazos en la cara y le robaron su celular". Después de constatar lesiones en el SAPU Agustín Cruz Melo, una de las afectadas quedó con 15 días de licencia.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, quien tildó los ataques de "brutales e inhumanos" aseveró que "las víctimas están muy atemorizadas. Se sienten muy vulnerables. Sin duda necesitan medidas de protección".

"Este acto lesbofóbico no puede quedar impune. Estamos brindando desde ya orientación psicológica a la pareja, así como definiendo las acciones legales que presentaremos", añadió.