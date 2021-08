Papá trans decidió no revelar el sexo de sus hijos para que ellos puedan decidir su género

Un padre trans británico de 20 años decidió no revelar el sexo de sus bebés para que ellos puedan decidir y descubrir su propio género.

"He criado a mis dos hijos sin género hasta que ellos puedan decirme cuál es su género (...) No los estoy criando de manera no binaria porque eso también es una identidad de género y el objetivo es no darles una identidad de género", contó el medio Daily Mail.

Uno de sus hijos tiene tres años y el otro sólo meses, y ambos han vivido desde que nacieron han usado juguetes tanto típicamente masculinos como femeninos, además de usar todos los colores de ropa que ellos quieran.

Sav Butler demoró 18 años en salir del closet y decirle al mundo que es una persona trans, por lo que no quiere que le ocurra lo mismo a sus hijos: "No quiero que se refieran a ellos como algo que no son y que sus recuerdos terminen siendo malos, sólo quiero que sepan que son aceptados (...) También les hará comprender más sobre las diferentes identidades y les ayudará a encontrarse más rápido".

"No le he dicho a nadie el supuesto sexo de ninguno de mis hijos porque no es asunto de ellos, es solo asunto mío como la persona que cambia el pañal y su médico", contó.

A los tres años, su hijo Wesley expresó a su padre que se definía como hombre, pero obviamente su otro pequeño, llamado Eden, aún no.

"Dicen que no es mi decisión tomarla por el bebé, lo cual es obviamente hipócrita porque a los bebés se les asume su género al nacer todos los días (...) Estaría totalmente bien si son cisgénero o trans, hombres, mujeres o no binarios. No me importa y los amo pase lo que pase", finalizó.