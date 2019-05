Susan Sarandon emplazó al Presidente Piñera a apoyar matrimonio igualitario

La actriz ganadora del Premio Oscar, Susan Sarandon, emplazó al Presidente Sebastián Piñera a apoyar el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, junto con terminar con la discriminación en contra de las minorías sexuales.

La activista compartió una noticia en la que el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), anunciaba la prioridad para ambas iniciativas.

A través de su cuenta de Twitter, la reconocida actriz manifestó que apoya "a las parejas del mismo sexo en Chile mientras esperan la aprobación del proyecto que les permitiría adoptar".

"Presidente Sebastián Piñera, por favor, apoye este proyecto y ayude a terminar con la discriminación en contra de la comunidad LGTBI+", añadió.

Standing with same-sex couples in Chile as they await the passage of bill that would allow them to adopt. President @sebastianpinera, please support this bill and help to stop discrimination against the LGBTQI+ community. https://t.co/0lLAIu8e4d