Un registro indignante se conoció en redes esta semana: Jessica, mujer en situación de discapacidad, se dirigía a su trabajo el lunes en hora punta en la estación Intermodal de La Cisterna. Al ver que los ascensores no funcionaban tuvo que arrastrarse por la escalera hasta que otro pasajero la ayudó. Ningún funcionario la auxilió y según la joven, Metro no le dio una solución satisfactoria. "En Chile no estamos preparados para las personas con discapacidad. Yo vivo diariamente problemas con ascensores, gente que no respeta. Es grave", dijo Jessica a CHV. "Cada cierto tiempo están malos los ascensores, es una situación frecuente", denunció.

