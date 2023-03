En la previa del 8M: La UE aprobó por primera vez sanciones por violar los derechos de la mujer

La Unión Europea (UE) acordó este martes un paquete de sanciones contra nueve personas y tres entidades que considera "responsables" de violencia sexual y violaciones a gran escala de derechos de las mujeres, en las primeras medidas restrictivas de este tipo dentro del régimen de castigos contra los Derechos Humanos.

La decisión UE llega en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y se debe a una iniciativa promovida, entre otros, por Wopke Hoekstra, ministro neerlandés de Exteriores, que anunció hoy en un comunicado que este paquete busca "dar un nuevo paso: demostrar que tales violaciones de derechos humanos tienen consecuencias".

Hoekstra agregó que estas medidas "son un medio importante para defender los valores universales y hacer cumplir el cambio a nivel internacional", y señaló a Ucrania, Rusia, Sudán del Sur, Irán, Myanmar, Siria y Afganistán como contextos de violación de derechos de la mujer.

"En conflictos como los de Ucrania y Sudán del Sur, la violencia sexual ocurre regularmente, especialmente contra mujeres y niñas. Los derechos de las mujeres se violan gravemente durante las protestas, los encarcelamientos y la opresión, como en Irán, Myanmar, Siria o Afganistán. Los perpetradores de violencia sexual a menudo quedan impunes", lamentó.

El ministro señaló que, con estas sanciones, también "se envía una señal clara a los culpables de violencia sexual de que no pueden salirse con la suya" y advirtió de que "estas acciones espantosas y degradantes tienen consecuencias".

Hoekstra no especificó los nombres de individuos y organizaciones a los que afectan estas primeras sanciones adoptadas hoy por la UE, pero alertó de que estas medidas no pararán y que las personas y entidades que el organismo considere responsables de violencia sexual se irán incluyendo en la lista de sanciones, se congelarán sus activos en la zona comunitaria, no podrán viajar a la UE y las empresas europeas no podrán "prestarles servicio".

"El paquete de sanciones es una nueva forma de aumentar la atención sobre la violencia sexual y enviar una señal mundial de que tales acciones son inaceptables", añadió.

Fuentes diplomáticas dijeron a EFE que la identidad de los afectados por las sanciones se hará pública durante este mismo martes.