Gobierno manifiesta preocupación por baja en tasa de denuncias de violencia contra la mujer

El Gobierno y Carabineros manifestaron su preocupación ante la disminución en la tasa de denuncias de casos de violencia física, psicológica y sexual contra la mujer, por lo que hicieron el llamado a que cualquier persona que conozca de estos hechos los haga saber ante las policías.

La IV Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios, elaborada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, reveló "variaciones estadísticamente significativas" a la baja, entre 2017 y 2020, respecto a mujeres que dijeron haber denunciado el último episodio de violencia que sufrieron.

El 19 por ciento de las encuestadas dijo haber realizado la denuncia la última vez que fueron víctimas de violencia intrafamiliar psicológica (2,8 por ciento menos que en el útimo sondeo); el 29 por ciento lo hizo respecto a violencia intrafamiliar física (disminución de 7,5 por ciento); y solo el 16,3 por ciento denunció el último hecho de violencia intrafamiliar sexual que sufrió (baja de 6,7 por ciento).

En cuanto a los motivos de quienes no denunciaron el episodio de violencia psicológica o física, la principal razón señalada por las mujeres fue que "no fue algo serio y no lo consideré necesario". "Me daba vergüenza contar mi situación" y "no creo que denunciar sirva o había denunciado antes y no pasó nada" fueron las otras causas mencionadas.

En menor medida también apuntaron "miedo de que me pasara algo a mí o a mis hijos o hijas o familiares o conocidos o"; "no sabía que podía denunciar esta situación" o que "las cosas mejoraron o él/ella pidió disculpas o me dijo que no volvería a suceder".

Los resultados de la encuesta revelan que las mujeres tenemos más conciencia de las situaciones de violencia que nos afectan, pero muchas veces no denunciamos por vergüenza o temor. #NoEstasSola

"Esa baja está también dada por la falta de confianza", sostuvo la subsecretaria Katherine Martorell, "entonces queremos decirles a las mujeres a las que se sientan víctimas de violrncia, que sepan que otra mujer está siendo víctima de violencia, y a los hombres que tengan esa información, ayúdennos a conocer esas causas porque eso nos permite tomar medidas a tiempo".

En el mismo sentido se manifestó la generala Berta Robles, jefa de Zona de Prevención y Protección de la Familia: "Queremos invitar a todos aquellos que son testigos de situaciones de violencia contra la mujer que también denuncien; no necesariamente tiene que ser la misma víctima".

"Toda aquella persona que pueda entregar información valedera para poder prestar protección a la víctima es necesaria para que nosotros, Carabineros de Chile, podamos hacer acciones de protección y prevención", exhortó.

Ministra de la Mujer y Equidad de Género junto a Subsecretaria de Prevención del Delito, Jefe Zona Prevención y Protección de la Familia de Carabineros y Alcalde de #PuenteAlto participan del lanzamiento de los resultados de la IV Encuesta de Violencia contra la mujer.

DOS DE CADA CINCO MUJERES HA SIDO VÍCTIMA EN SU VIDA

Entre otros hallazgos de la encuesta se cuenta que el 41,4 por ciento de las habitantes del país (entre 15 y 65 años) dice haber sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida, que marca un aumento en 3,2 por ciento respecto al estudio anterior.

Aunque esa tasa se incrementó, "es muy importante porque hasta hace unos pocos años atrás las mujeres no reconocíamos ciertas conductas como conductas de violencia", expuso la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, en El Diario de Cooperativa.

"Ya no normalizamos, y gran parte del desafío que tenemos como país si queremos erradicar la violencia de género, primero es reconocerla. Normalmente la violencia comienza a niveles más bajos, de agresiones, y a medida que pasa el tiempo, si esas agresiones no se frenan a tiempo o no se apoya a esa víctima a tiempo esto empieza a escalar y ahí es cuando terminamos con casos tan dolorosos y trágicos como los que hemos visto en los últimos meses, de manera impactante", alertó.

A su vez, el 21,7 por ciento señaló haber sido atacada física, psicológica o sexualmente en los últimos 12 meses.