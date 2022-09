Mujer gana más de 18 millones de pesos al mes vendiendo fotos de sus axilas peludas

Una joven de 20 años se ha hecho viral por el extraño negocio que la ha hecho ganar más de 20.000 dólares al mes (más de 18 millones de pesos).

"Cherry the Mistress" es una influencer que se ha hecho famosa por vender a través de Onlyfans fotos de sus axilas sin depilar.

Dejó de depilarse para desafiar las normas de género tras una profunda clase de sociología, pero no esperaba que esta decisión le permitiera dejar su trabajo como barista, donde trabajaba de 12 a 14 horas al día.

La joven renunció a su trabajo y abandonó la universidad para generar contenido erótico a tiempo completo. "Pude dedicar más tiempo y esfuerzo a trabajar para mí misma", dijo a New York Post.

"Todo natural, sin afeitar, bebé", dice la biografía de la modelo, que sostiene que siempre ha sido "una persona muy sexual, y me encantaba expresarme sexualmente. Pude dedicar más tiempo y esfuerzo a trabajar para mí misma".

"Por lo general, recibo comentarios de odio de hombres y, ocasionalmente, de algunas mujeres, que me llaman asquerosa, repugnante, Pie Grande, poco femenina, y también me han dicho hombre por tener vello corporal (...) También me han dicho que estaré soltera para siempre y que moriré sola, lo cual es divertido porque he estado saliendo con mi pareja durante muchos años", contó.

"Muchas veces me expresan cuánto les encanta que no me afeite y que mi cuerpo es naturalmente curvilíneo y peludo, que es algo que no ven muy a menudo", agregó.