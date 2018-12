"No soy un objeto sexual": El aplaudido mensaje de una sobreviviente al cáncer de mama

Laura Owens, una mujer que venció el cáncer de mama y que tuvo una doble mastectomía, mostró con orgullo sus cicatrices y las acompañó de un potente mensaje sobre la belleza interior que se volvió viral.

La inglesa de 38 años sufrió de cáncer en 2012 y dos años después debió reconstruir sus senos, pero una complicación obligó a que este año se quitara los implantes definitivamente.

A través de Facebook reveló cómo luce actualmente, contó parte de su historia y cómo recibe comentarios de amigos hombres, quienes creen que ya pasó su "mejor momento".

Su respuesta obtuvo más de 2.000 "Me gusta" y cerca de 300 comentarios de apoyo.

Esta es su publicación completa:

"Esto es para las mujeres. La semana pasada, dos amigos hombres, que no había visto en largo tiempo, le dijeron a personas frente a mí: 'deberías haber visto a Laura en su mejor momento, hace 10 años'.

Grosero. ¿O debo estar agradecida de que pensaran que era sexy? Si no hubiese pasado por todo lo que me ha tocado, y siguiera siendo la niña de hace diez años, me dolería.

Estoy orgullosa que a los 38 no he sucumbido al bótox y rellenos, pese a que los efectos de mi enfermedad envejecieron rápidamente mi piel y no estoy criticando a las que tengan bótox. Después que me amputaran los senos dos veces, aprendí a apreciar mi cuerpo exactamente como es.

Me da risa que algunos piensen que mi mejor momento fue cuando usaba la cara llena de maquillaje, el cabello perfecto, trajes sexy, sostenes con relleno y me vestía para la aprobación de alguien más.

Al carajo eso. Soy fuerte y capaz. Defiendo lo que yo creo y me alejo de lo que me hace sentir incómoda. Visto lo que me hace sentir feliz, no sexy.

Estoy llena de cicatrices, arrugas y tengo el pecho plano, pero también soy femenina y llena de vida. Soy una mujer fuerte, no soy un objeto sexual. No estoy acá para tu beneficio.

Este es mi mejor momento".