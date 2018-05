Puerto Montt: Estudiantes de la Universidad Austral iniciaron toma por denuncia de acoso sexual

Alumnas de la Universidad Austral de Chile, campus Puerto Montt, iniciaron una toma del plantel, para pedir la salida de profesores que están, supuestamente, involucrados en hechos de acoso sexual en contra de alumnas y trabajadoras del plantel.

Alen Mancilla, vocera de la toma, relató que "esta es una muestra de que nos hemos unido mujeres y hombres y demostramos que somos capaces de apoyar una causa que es grave, por lo tanto llamamos a las autoridades a que se hagan responsables de estos hechos de acosos sexuales en contra de nosotras".

Los estudiantes afirman que un profesor fue removido de su cargo por hechos de este tipo en Valdivia, pero que no hubo ninguna otra sanción en su contra. Responsabilizan al rector, Óscar Galindo, de no contar con los protocolos adecuados frente a estos hechos. Por ello, Mancilla solicitó que la autoridad universitaria no repostule al cargo, "debido a que él es responsable de los hechos que se denunciamos".

Los estudiantes de la toma están respaldados por la agrupación Acción Ciudadana, que dirige el abogado Oscar Montencino, quien indicó que de no haber soluciones al conflicto, irán a la Corte de Apelaciones.

La acción se suma a la que iniciaron estudiantes de la Universidad de Chile, en Santiago, a fines de abril, por una denuncia de acoso sexual que involucar a un profesor de derecho administrativo.