John O'Reilly insiste en su inocencia tras cumplir condena por abusos: "No soy pedófilo"

Luego de cumplir este lunes condena por abusos sexuales, el sacerdote de los Legionarios de Cristo John O'Reilly insistió en su inocencia.

El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo declaró culpable de abusos sexuales reiterados contra una menor de edad, alumna del colegio Cumbres, en 2014, lo que le significó cumplir con una sentencia a cuatro años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada.

Desde el momento en que cumplió su condena, el sacerdote de origen irlandés tiene 72 horas para abandonar Chile dando cumplimiento a un decreto del Ministerio del Interior, por lo que deberá dejar el país a más tardar este miércoles 12 de diciembre.

El clérigo fue abordado este lunes por un equipo periodístico del noticiario Chilevisión Noticias, ante el cual reaccionó desconcertado y nervioso. Tras ser consultado por las presiones a las que fueron sometidas sus víctimas, por parte, presuntamente, de su círculo íntimo, el sacerdote habló escuetamente.

"Sí, gracias, está todo bien. Una sola cosa, no soy pedófilo, por más que esté en el recuerdo", sentenció el religioso de origen irlandés.

Como Pretch, Karadima y Cox: Víctimas esperan que el Vaticano expulse a O'Reilly

El vocero de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Chile, Helmut Kramer, espera que O'Reilly corra la misma suerte que Cristián Precht (ex vicario de la Solidaridad), Fernando Karadima (ex párroco de El Bosque), y Francisco Cox (ex arzobispo de La Serena), quienes fueron removidos del estado clerical por el papa Francisco.

Tras la decisión del Vaticano, los ahora ex sacerdotes nunca más pueden ejercer ninguno de los sacramentos, ni celebrar una misa, ni recibir apoyo económico de sus diócesis.

"Lo que nosotros esperamos es que se tome la misma determinación que se ha tomado respecto a otras personas que son ex sacerdotes y que (O'Reilly) no siga siendo protegido desde ningún ámbito social", expresó el portavoz de las víctimas a Cooperativa.

"John O'Reilly representa para nosotros el encubrimiento en su máxima expresión y, por lo tanto, él no debe seguir siendo protegido", sentenció Kramer.

Cabe recordar que está pendiente la sentencia canónica contra O'Reilly y, según el entorno de las víctimas, hay un compromiso del Vaticano para dictarla antes de que sea expulsado de Chile.

El abogado defensor del sacerdote, Cristián Muga, indicó ayer lunes que todavía falta una audiencia que deje a firme el cumplimiento de la condena para empiecen a correr las 72 horas para que abandone el país. Además, no descartó apelar y sostuvo que las opciones están estudiadas.