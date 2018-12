O'Reilly cumple condena y debe abandonar Chile: Abogado lo acusa de presiones a testigo

Este lunes se cumple la condena por abusos sexuales contra el sacerdote de los Legionarios de Cristo John O'Reilly, tras lo cual tendrá 72 horas para abandonar el país dando cumplimiento a un decreto del Ministerio del Interior.

El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo declaró culpable de abusos sexuales reiterados contra una menor de edad, alumna del colegio Cumbres, en 2014, lo que le significó cumplir con una sentencia a cuatro años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el abogado de las víctimas, José Ignacio Escobar, recordó que "su nacionalidad por gracia fue revocada con ocasión de esta condena, razón por la cual no hay ninguna justificación para que se mantenga en el país".

Descartó, de momento, que exista algún recurso de amparo para evitar la expulsión y recalcó que "el decreto que lo conmina a abandonar el país es un decreto que ya fue revisado por la Corte Suprema, por lo tanto, respecto a esa decisión del Administrativo está a firme y no se ve ninguna razón por la cual debería revisarse esa decisión y cambiarse el criterio".

Además, confirmó que existieron presiones al menos a un testigo en el caso para que cambie su versión.

"Al menos en un caso tuvimos conocimiento de que una de las testigos presenciales de la violación de una de las menores fue contactada en el sur del país y se le hizo un ofrecimiento económico para cambiar su declaración", acusó el jurista.

[Audio] Abogado de las víctimas de O'Reilly: No hay justificación para que se quede en el país #NuevaCooperativa https://t.co/ooh6qwgOXe pic.twitter.com/9wYgXEiOnh — Cooperativa (@Cooperativa) 10 de diciembre de 2018

Escobar indicó que "ella, desde luego, no lo aceptó y puso en conocimiento de esta situación al Ministerio Público. No tenemos conocimiento (de quién hizo el ofrecimiento) porque no usó una identidad real y, por lo tanto, el Ministerio Público no tuvo la oportunidad de acreditar quién era la persona".

"El hecho se pudo acreditar, puesto que hay grabaciones del mismo, pero no pudo establecerse la identidad del mismo. (Hay sospechas) desde luego", aseveró.

Defensor de O'Reilly: "Se están evaluando las distintas opciones"

Por su parte, el abogado defensor del sacerdote, Cristián Muga, indicó que todavía falta una audiencia que deje a firme el cumplimiento de la condena para empiecen a correr las 72 horas para que abandone el país.

Además, no descartó apelar y sostuvo que las opciones están estudiadas: "Se están evaluando las distintas opciones, una de ellas es precisamente abandonar voluntariamente el país una vez cumplida la condena".

"Sin embargo, hay otras opciones, y son básicamente ejercer las acciones legales una vez que se disponga la expulsión del sacerdote del país. Y los fundamentos de los eventuales recursos en contra de una expulsión no quisiera adelantarlos, sin embargo, varios de ellos ya se encuentran trabajados y estamos en condiciones de poder argumentarlos si fuera necesario", agregó.

También está pendiente la sentencia canónica contra O'Reilly y, según el entorno de las víctimas, hay un compromiso del Vaticano para dictarla antes de que sea expulsado de Chile.

Al salir de Chile, el destino del sacerdote será México, según informó La Segunda, donde Marcial Maciel -culpable de abusos sexuales- fundó los Legionarios de Cristo.