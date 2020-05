Dafne Bachelet: La chilena que quiere representar al país en el porno extranjero

El nombre de Dafne Bachelet apareció casi por sorpresa en portales de videos para adultos. Se trataba de una chilena trabajando en esa industria en países como España y República Checa.

Sus primeras producciones con empresas de la pornografía llegaron este 2020, luego que la contactaran desde Praga, ofreciéndole un pasaje y el pago correspondiente.

"En la primera productora me dijeron que nunca habían visto chilenas haciendo porno en el extranjero, o que si había eran escasas", contó la joven de 23 años a Chilevisión.

Antes de eso, había subido sus videos autogestionados a la plataforma Pornhub y llamó la atención de conocidas compañías.

Bachelet, quien estudió Enfermería en Chile y Negocios en España, justo había viajado por Europa aprendiendo idiomas, pues no la convenció la experiencia universitaria.

Luego llegó la primera oferta: "la gente era muy genial, todos abiertos de mente, nadie te molesta, no existe la envidia entre las actrices (...) No es como se piensa, que obligan a las chicas. Es más, te tratan muy bien, yo diría que te tratan como una princesa", destacó.

Pero su nombre artístico no siempre fue el mismo; en un comienzo adoptó el de Dafne Robinson, no obstante, decidió jugársela por otro eslogan: "Soy la primera chica haciendo porno en el extranjero. Por eso me puse Bachelet, orientado a representar a Chile, como la presidenta del porno chileno", señaló.

Si bien su carrera en la industria del porno iba viento en popa, la pandemia de coronavirus obligó a cancelar las grabaciones de nuevas escenas. Bachelet debía filmar en España, pero un viaje a Emiratos Árabes terminó dejándola mucho más de lo esperado en ese país.