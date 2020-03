Famoso sitio porno abrió su versión premium para los españoles en cuarentena

Si la medida se aplicó la semana pasada en el país de Rocco Siffredi, ahora Pornhub repite la dosis en la nación de Jordi y Apolonia Lapiedra. El mayor sitio porno del mundo liberó su versión de pago a los españoles para hacer más llevadera la cuarentena por el coronavirus.

En un acto generoso (y una gran acción de márketing), Pornhub decidió trasladar su solidaridad al pueblo español, con acceso gratuito a todos sus videos porno, incluso los de pago para este mes. Además, las ganacias de su servicio de webcams irán destinados a afrontar la emergencia.

"En vista de la expansión de las cuarentenas, estamos extendiendo el acceso gratuito a Free Pornhub Premium para este mes para nuestros amigos en España, y así ayudar a pasar el tiempo y mantenernos entretenidos", explica la empresa.

"Además, Pornhub destinará las ventas de este mes de Modelhub para ayudar al país a afrontar la emergencia. Las ganancias de las modelos permanecerán intactas, ya que esta donación llega directamente de las arcas de Pornhub", agregó.

Este acceso gratuito durará un mes para todos los usuarios que accedan a Pornhub desde una IP española, sin necesidad de ingresar tarjeta de crédito.

