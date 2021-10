Nobel de la Paz 2021 fue otorgado a los periodistas Maria Ressa y Dmitry Muratov

La periodista filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov recibirán el Premio Nobel de la Paz 2021, por su lucha valiente por los derechos humanos en sus respectivos países.

El Comité Noruego del Nobel destacó los esfuerzos de ambos "para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera".

Los dos son "representantes de todos los periodistas que defienden este ideal en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa se enfrentan a condiciones cada vez más adversas".

Ressa, cofundadora en 2012 de Rappler, una empresa de medios digitales de periodismo de investigación, "utiliza la libertad de expresión para exponer el abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo en su país natal, Filipinas", según el Comité Noruego.

Como periodista y directora ejecutiva de Rappler, "ha demostrado ser una valiente defensora de la libertad de expresión. Rappler ha centrado su atención crítica en la controvertida y asesina campaña antidrogas del régimen de (Rodrigo) Duterte", agregó el comité en su explicación del galardón de este año en alusión al presidente de Filipinas.

Asimismo, se precisa que "Ressa y Rappler han documentado asimismo cómo las redes sociales están siendo utilizadas para difundir noticias falsas, acosar a adversarios y manipular el discurso público".

En cuanto a Muratov, "ha defendido durante décadas la libertad de expresión en Rusia en condiciones cada vez más desafiantes", destacó el Comité.

Muratov fue en 1993 uno de los fundadores del periódico independiente Novaja Gazeta, "una importante fuente de información sobre aspectos censurables de la sociedad rusa que raras veces mencionan otros medios de comunicación".

El Comité Noruego recordó que desde el inicio del periódico fundado por Muratov, seis de sus periodistas fueron asesinados.

The two journalists @mariaressa and Dmitry Muratov was awarded the 2021 Nobel Peace Prize for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.

