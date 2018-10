Nobel de Química 2018 para dos estadounidenses y un británico por avances en desarrollo de proteínas

Los científicos estadounidenses Frances H. Arnold y George P. Smith y el británico Sir Gregory P. Winter ganaron el Premio Nobel de Química 2018 por sus descubrimientos en el área de la genética "para desarrollar proteínas que resuelven los problemas químicos de la humanidad", informó este miércoles el organismo que concede el galardón.

La Real Academia de las Ciencias de Suecia destacó que "este año los galardonados en Química han tomado el control de la evolución y han utilizado los mismos principios – cambio genético y selección – para desarrollar proteínas que resuelven los problemas químicos de la humanidad".

