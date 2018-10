Premio Nobel de Física 2018 para Ashkin, Mourou y Strickland por invenciones en física láser

El estadounidense Arthur Ashkin, el francés Gérard Mourou y la canadiense Donna Strickland ganaron este martes el Nobel de Física por sus "invenciones en el campo de la física láser", informó la Real Academia de las Ciencias de Suecia sueca.

El galardón de Medicina abrió ayer lunes la ronda de anuncios de la presente edición de estos prestigiosos premios, al que seguirán, tras el de Física, los correspondientes a Química, de la Paz y finalmente Economía, que se dará a conocer ya el lunes de la semana que viene.

