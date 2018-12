Sin el premio de Literatura, el rey de Suecia preside este lunes la entrega de los Nobel

Carlos Gustavo de Suecia entregará hoy lunes en Estocolmo los Premios Nobel, en esta ocasión a la tercera laureada de la historia en Física y a la quinta en Química entre otros, en una ceremonia en la que no habrá ganador de Literatura.

Habrá que esperar a 2019 para que la Academia Sueca se recomponga del escándalo de abusos sexuales y filtraciones que le llevó a retrasar este galardón, por lo que el año que viene habrá dos nobel de Literatura.

En el escenario de la Sala de Conciertos de Estocolmo, la física Donna Strickland y la química Frances Arnold centrarán todas las miradas, pues hacía casi una década que no se premiaba a la vez a dos mujeres en categorías científicas.

La ceremonia comenzará a las 16.30 hora local (12.30 hora chilena) y en ella el monarca hará entrega de la medalla, el diploma y el certificado monetario de 9 millones de coronas suecas (1,02 millones de dólares) a los nuevos nobel de Medicina, Física, Química y Economía.

