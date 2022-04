"Me equivoqué": Sujeto que agredió a trabajadores venezolanos volvió y se disculpó

Un funesto episodio se vivió el domingo pasado en una sucursal de la cadena OXXO de Ñuñoa, donde un sujeto llamó "monos de mierda" a trabajadores venezolanos, tras no poder ingresar al local con su mascota.

Sus insultos xenófobos, racistas y machistas se viralizaron este miércoles, desatando el repudio de las redes sociales y hasta amenazas contra el agresor, quien después de la difusión del video volvió al lugar a disculparse.

"Me equivoqué como ser humano al hablarle así a una persona que no tenía culpa de nada", reconoció al programa "Hola Chile" de La Red.

Según su versión, "ese día me excedí de las copas. Tuve una reacción súper estúpida. Nadie se merece que lo traten así. Me borré no más. Yo no soy una persona violenta, soy súper pacífico. Creo que la violencia no es la forma de nada".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Inmigrante de Chile (@elinmigrante.cl)

El hombre aseguró estar pasando por "momentos muy malos emocionalmente" y que no había "dimensionado" el daño que provocó hasta que amigos le alertaron este miércoles que ya era viral.

"Salí de mi casa con mi perrita y después estaba en la casa, no me acuerdo de nada. Vine ahora en la mañana porque estaban amenazando a mi perrita y ella no tiene nada que ver en esto. Quería ver si (el trabajador que lo grabó) podía grabar las disculpas públicas", manifestó.

El trabajador lo perdonó: "Hay gente que quiere agredirlo y es lo que menos quiero"

Derwin Reyes, uno de los trabajadores agredidos, detalló la situación y llamó a no tomar represalias contra su agresor, como pretendían usuarios de redes sociales que hasta expusieron sus datos personales.

"A mi no me gustaría que a él le pasara algo. Él tiene una mamá, tiene familia. Y yo en este país estoy solo, pero así me crió mi madre", dijo Reyes emocionado.

Según recordó, el día del incidente, el sujeto ingresó con su mascota suelta y le advirtieron que no podía hacerlo, por un protocolo de la empresa. Sin embargo, el cliente se enfureció y golpeó a dos trabajadores con patadas: "Él primero me agredió y se fue. Fue a dejar a su perra y dijo que (volvería y) me iba a sacar la ch...". Luego de eso, volvió y ahí fue cuando Derwin lo grabó.

Cerca de una hora después llegó Carabineros. Reyes hizo la denuncia por la agresión y amenazas, constató lesiones y al día siguiente fue a Fiscalía. Dos días más tarde se encontró otra vez a su agresor:

"Vino a pedirme disculpas y le dije 'bueno, tranquilo, está bien'. Me dijo que '¿qué podía hacer?'. Yo no sé qué puede hacer él. El daño ya lo hizo y a mi me afectó la parte sicológica", sostuvo el cajero.

"Hay gente que quiere agredirlo y es lo que menos quiero", expuso el trabajador. "Si yo aguanté todo lo que él me dijo, me gustaría que la gente actuara igual. No hay que estar en contra de él, porque a lo mejor estaba mal ese día. Yo lo perdono, sé que no va a volver a pasar", sentenció.