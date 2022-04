Avanza la lucha contra el Alzheimer: identifican 75 regiones genómicas asociadas con la enfermedad

Un equipo internacional de investigadores identificó 75 regiones (loci) del genoma asociadas al Alzheimer, 42 de las cuales nunca se habían relacionado con esta enfermedad.

El hallazgo es esencial para mejorar la comprensión y el tratamiento del Alzheimer.

Los detalles del estudio, realizado por investigadores de Europa, Estados Unidos y Australia y publicados este lunes en la revista Nature Genetics, aportan nueva información sobre los mecanismos biológicos involucrados y abren nuevas vías de tratamiento y diagnóstico.

El Alzheimer -la forma más común de demencia- es una patología compleja y multifactorial.

Esta enfermedad sin cura suele aparecer después de los 65 años y tiene un fuerte componente genético. Se cree que la mayoría de los casos están causados por la interacción de factores genéticos con factores ambientales.

