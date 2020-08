Antofagasta lanza aplicación para ordenar productos de foodtrucks y retirarlos en vehículo

En Antofagasta, ocho carros Foodtrucks podrán comercializar sus productos en una especie de patio de comidas en el sector de La Grúa del Parque Croacia, donde a través de una aplicación, los clientes podrán hacer retiro de estos desde sus vehículos.

Esta aplicación llamada Easy Order, lanzada por el municipio, es muy similar a otras que cumplen la misma función como Pedidos Ya, Uber Eat, Rappi, entre otras, la que busca potenciar este rubro y brindarle un apoyo a los emprendedores locales.

"Hemos puesto a disposición todo lo que tenemos al alcance desde el municipio para poder potenciar a los emprendedores y foodtrucks, es de esperar que esta iniciativa resulte para poder replicarla en distintos sectores de la comuna", señaló el concejal Luis Aguilera (RN).

Williams Juárez, uno de los emprendedores, explicó que el concepto Drive in, permite a la gente "pedir lo que quiera desde sus vehículos, no se tiene que bajar y es por eso que lo hace de forma segura. Esto no se ha visto en ninguna parte de Chile. Tenemos elevados estándares de seguridad, como conocedores del rubro gastronómico".

Para la dueña del Foodtruck La Karta, Cecilia Pérez, "esta iniciativa es muy favorable porque este es un proyecto innovador, y además estamos sin trabajar desde marzo, entonces para nosotros reactivarnos en el campo laboral es magnífico".

Este proyecto tiene por objetivo que las personas lleguen a este lugar sólo a retirar sus pedidos, iniciativa que será evaluada y si tiene una recepción positiva, podría replicarse en el Balneario El Trocadero para los habitantes del sector norte de la comuna.