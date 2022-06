Fármaco eliminó el 100% del cáncer colorrectal en todos los pacientes de estudio

Un estudio de 18 voluntarios dio como resultado la remisión total de los pacientes que trataban su cáncer colorrectal con un nuevo fármaco para combatir el cáncer.

Su nombre es Dostarlimab, y dio como resultado que desapareciera el cáncer en los pacientes y que fuera indetectable a través de examen físico, endoscopía, tomografía por emisión de positrones y resonancias magnéticas.

Específicamente, los pacientes estaban en etapas avanzadas de cáncer colorrectal y sus tumores estaban ubicados en el recto o algunos nódulos linfáticos, sin metástasis en otros órganos.

El Dr. Luis Díaz Jr., autor del artículo publicado este domingo en la revista New England Journal of Medicine, dijo a The New York Times no conocer otro estudio con similares resultados. "Creo que es la primera vez que esto ocurre en la historia del cáncer", reflexionó.

Las 18 personas que se sometieron a este tratamiento esperaban no tener resultados notorios en su cáncer, por lo que posterior a este estudio pensaban someterse a procedimientos como quimioterapia, radioterapia, entre otros.

Lo que ellos no esperaban es que no fue necesario ningún otro tratamiento. "Hubo muchas lágrimas de felicidad", dijo la oncóloga Andrea Cercek, coautora del trabajo.

Cabe destacar que el fármaco actúa desenmascarando las células malignas y que presentó pocas reacciones adversas y sólo entre 3 y 5% de los pacientes reportaron problemas como debilidad muscular y dificultades para mascar o tragar.