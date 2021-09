Joven se casó con su polola del colegio luego de enterarse que le quedan semanas de vida

Un hombre de California, Estados Unidos, se casó con su polola del colegio una semana después de enterarse que le quedaban unas semanas de vida debido al cáncer que padece.

Con la ayuda de muchas personas e instituciones, Sergio Soto e Isabella Cristóbal, de 20 años, tuvieron una semana para organizar el gran día, que se cumplió el pasado martes 7 de septiembre de 2021, según informó People.

La pareja se conoció en la escuela secundaria cuando ambos tenían 15 años y desde entonces están juntos.

"No importa lo que pase con mi tratamiento, o pase lo que pase, sé que ella siempre estará ahí, me cuidará y esas cosas, realmente me hace feliz (...) Sabía que ella era la indicada para mí, por eso le propuse matrimonio", contó.

Varias empresas locales empatizaron y se unieron para dar vida al gran día de los novios. Un restaurante donó el lucar para realizar la boda y el vestido fue entregado por una boutique nupcial.

"Te amo mucho, y espero que podamos pasar nuestra vida juntos tanto tiempo como podamos. Te quiero", dijo Sergio mirando a los ojos a Isabella cuando estaban en el altar, donde declararon al mundo su amor.

Hasta el momento, la pareja disfruta cada día y buscan ser una inspiración para quienes viven momentos tan difíciles como estos.

"Sean positivos como Sergio, manténgase fuerte y vivan la vida un día a la vez", dijo Isabella. "Ella es el amor de mi vida y realmente quiero estar con ella para siempre", agregó él.