Moderna anunció resultados prometedores en las pruebas de su vacuna contra el cáncer

La farmacéutica estadounidense Moderna anunció este martes resultados prometedores en pruebas preliminares de su vacuna contra el cáncer, que al combinarse con un tratamiento de la compañía MSD ayudó a pacientes a evitar la reaparición de melanomas (cáncer de piel) tras ser operados.

En un comunicado, las dos empresas explicaron que el uso de la vacuna junto al medicamento Keytruda redujo en un 44% el riesgo de los pacientes a recaer o a morir con respecto a cuando se utiliza ese tratamiento contra el cáncer por sí solo.

"Los resultados de hoy son muy esperanzadores para el campo del tratamiento del cáncer", señaló en la nota Stéphane Bancel, el consejero delegado de Moderna, que anunció que la compañía va a proceder con un estudio más amplio para confirmar estos datos y con otros ensayos sobre melanomas y distintos tipos de cáncer.

"We will begin additional studies in melanoma and other forms of cancer with the goal of bringing truly individualized cancer treatments to patients." - Stéphane Bancel, our CEO.