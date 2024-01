Obesidad y alcohol aumentan las tasas de cáncer de intestino en los adultos

Las tasas de mortalidad por cáncer de intestino entre los adultos de 25 a 49 años en la Unión Europea (UE) y el Reino Unido crecerán este año, pese a que la cifra de fallecidos por este tipo de cáncer está disminuyendo en toda Europa.

Esta es la principal conclusión de una investigación publicada este lunes en la revista oncológica Annals of Oncology que advierte que el sobrepeso y la obesidad están contribuyendo a elevar la mortalidad por este tipo de cáncer.

El estudio, dirigido por Carlo La Vecchia, profesor de Estadística Médica y Epidemiología en la Universidad de Milán (Italia), predice que el mayor aumento en mortalidad por cáncer de intestino entre los 25 y 49 años se producirá en el Reino Unido, concretamente, un 26% más en los hombres y casi un 39% en las mujeres en 2024, en comparación con 2018.

"Entre los factores clave que contribuyen al aumento de las tasas de cáncer de intestino se encuentran el sobrepeso, la obesidad y los problemas de salud relacionados, como los niveles elevados de azúcar en sangre y la diabetes", explicó La Vecchia.

El estudio también señala otras razones como el aumento del consumo de alcohol en Europa central y en el Reino Unido, y la reducción de la actividad física.

Por estas razones, La Vecchia cree que los Gobiernos deberían reforzar las políticas para fomentar el aumento de la actividad física, reducir el consumo de alcohol y combatir la obesidad y el sobrepeso, además de ampliar la detección precoz del cáncer de intestino a partir de los 45 años, como en Estados Unidos.

