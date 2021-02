Pandemia de Covid-19 complica los esfuerzos de pacientes y médicos contra el cáncer

El Covid-10 marca la conmemoración del Día Mundial del Cáncer, que cada 4 de febrero desde el año 2000, busca generar alerta sobre esta enfermedad, tanto respecto a los esfuerzos científicos para lograr mejores tratamientos como sobre la importancia de que la población mundial esté atenta y consulte ante las primeras señales que pueden aparecer en su cuerpo.

Como consecuencia de la pandemia, "todavía no se ha podido medir el impacto real que ha tenido el Covid-19 en el cáncer en Chile", explica la Sociedad Chilena de Cancerología.

"Eso quedará evidenciado en las tasas de mortalidad por cáncer de los años siguientes (...) en el período más crítico, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los enfermos con cáncer se siguió realizando", relata la doctora Ana María Ciudad, presidenta de la agrupación.

El doctor Manuel Barría, secretario de la entidad, agrega: "Dada la magnitud de consultas que se espera será necesaria la colaboración pública y privada. La autoridad ha de proporcionar cifras nacionales y regionales para conocer la magnitud de la demanda no resuelta que se sumará a los nuevos casos, para así proponer estrategias y asignar los recursos para ampliar la oferta de atenciones oncológicas".

De hecho, explican desde la Sociedad Chilena de Cancerología, "el Instituto Nacional del Cáncer realizó un 70% de las atenciones respecto de un año normal y otros centros debieron dedicar sus recursos humanos y de infraestructura a la atención de pacientes Covid, postergándose una mayor proporción de la atención oncológica".

El efecto verano: Cáncer a la piel

Aunque no es el con más prevalencia (en Chile lo superan, entre otros, estómago, próstata, mama o pulmón), el cáncer a la piel sí tiene un alto impacto visual y el hecho de que la conmemoración sea durante el verano en el país permite hacer más explícita la necesidad de autocuidado.

El dermatólogo de IntegraMédica Héctor Fuenzalida explica que existen tres tipos de cáncer de piel: Carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular y melanoma, siendo este último el más peligroso si se detecta en etapas muy avanzadas.

"El más benigno es el carcinoma basocelular, el cual no produce mortalidad porque crece localmente, se extrae el tumor y no tiene mayores complicaciones. Caso distinto es un melanoma, que es un cáncer mucho más invasivo, con células atípicas y carácter de mayor patogenicidad. Es un cáncer de piel extremadamente peligroso, que si se detecta de manera tardía, tiene una escasa sobrevida de 6 meses a 1 año", profundiza.

Esta patología también eleva alertas entre los especialistas por las muchas actividades que tienen una alta exposición al sol de manera reiterada, como por ejemplo temporeros, salvavidas, jardineros, trabajadores de la construcción, operadores de servicios urbanos y hasta carterps.

Pero en los últimos años se sumó un grupo con crecimiento exponencial, justamente a raíz de la pandemia: Los repartidores de delivery, quienes utilizan motos o bicicletas para movilizarse y están durante horas expuestos al sol.

Apoyo para los pacientes

El tratamiento del cáncer es uno de los más invasivos que puede enfrentar una persona y su efecto es multidimensional, por lo que se necesitan diversos apoyos, desde médicos hasta psicológicos, como recalca Daniela Rojas, psicooncóloga y directora ejecutiva de la Corporación Yo Mujer.

El diagnóstico es descrito como "un terremoto, una ola gigante que llegó y te dio vuelta, como algo imprevisto; una crisis para la que nadie está preparado y que se vive con mucho temor e incertidumbre", enfatiza.

La corporación, recalca Rojas, da apoyo emocional gratuito a las mujeres con cáncer de mama y su círculo cercano, porque "muchas veces los mandatos sociales no se ajustan a la realidad de una mujer que vive con cáncer como, por ejemplo, no hablar de la enfermedad, estar siempre fuerte o estoica, no llorar, así como asumir esta posición de lucha y de guerra contra la enfermedad".

"Tenemos esta idea como sociedad de que del dolor hay que salir rápido. Hay creencias erradas de que llorar podría empeorar su enfermedad, lo que hace que muchas mujeres comiencen a temer sobre su propia vivencia emocional", recalca.

Este jueves también se lanzó en Chile la campaña "Nueva Normalidad el Mismo Cáncer", que insta a los pacientes con cáncer a ponerse en contacto con sus médicos y reanudar el tratamiento tras la interrupción de la atención debido al Covid-19.

El objetivo es comunicar las 3 acciones urgentes que deben tomar los pacientes: No esperar, ponerse en contacto con su médico y hacerse un chequeo.

"Ahora más que nunca es importante tener acceso a información veraz generada por expertos en la materia", comentó Agustina Elizalde, directora médica de AstraZeneca en el Cono Sur.