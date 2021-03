A un año de la llegada del Covid, Chile registra su más alta positividad desde julio

Al cumplirse un año de la llegada del coronavirus a Chile, el Ministerio de Salud informó que desde entonces se acumulan 835.552 contagios y 20.704 fallecidos.

En el balance diario, fueron confirmados otros 3.053 casos nuevos de coronavirus -2.387 con síntomas, 503 asintomáticos y 163 aún no notificados-, y 20 fallecidos asociados a Covid-19.

En tanto, del total de infecciones, 23.913 se encuentran en etapa activa, mientras los recuperados son 790.528.

En la última jornada fueron informados 27.151 exámenes PCR, con una positividad del 10,92%, la más alta desde julio del 2020, cuando el país enfrentaba la primera ola.

Tras cinco jornada seguidas por sobre los 4.000 contagios, esta fue el segundo día por debajo de esa barrera, pero en ambos días con mayor tasa de positivos por test.

El ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que "seis regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días y ocho en los últimos 14 días", pese al aumento total de positividad.

"No hemos vuelto a la normalidad (...) vamos a volver a la normalidad después del 30 de junio. Todo este primer semestre va a ser igual. Las vacunas que hemos comprado son muy buenas, pero eso no protege a toda la población", declaró la autoridad sanitaria.

"Tenemos que seguir con las medidas estrictas y si hay que volver en algunas aperturas, vamos a tener que volver atrás -explicó- Esa es la gracia del Paso A Paso"

En tanto, la Región de Los Ríos registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100 mil habitantes. Mientras que las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son O'Higgins, Los Ríos, Araucanía y Valparaíso, detalló.

La tendencia general, sin embargo, sigue al alza, llegando a un 15% semanal.

SIGUEN SUBIENDO HOSPITALIZACIONES UCI

Los pacientes UCI se mantienen en aumento y llegaron a 1.711, 1.462 de los cuales están con apoyo de ventilación mecánica invasiva. Por ende, las camas críticas disponibles siguen disminuyendo y ahora son 165.

En este marco, el Minsal sanitaria publicará prontamente un decreto que obligará a prestadores, privados y públicos, a volver a contar con el mismo número de camas UCI que tuvieron en el primer peak, pero desestimando, por el momento, la posibilidad de interrumpir las cirugías electivas.

Los recintos cuentan actualmente con el 75 por cientos de las camas respecto a las que habpia el ao pasado. El próximo lunes 8 de marzo deberán llegar al 85 por ciento, el siguiente al 95 por ciento y la subsiguiente al 100 por ciento.

El intensivista Tomás Regueira, ex presidente de la Sochimi y hoy asesor de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, comentó en Cooperativa que "si o sí hay que abrir camas, ¿y a quién le vas a pedir las camas? Las regiones están un 30 por ciento por sobre su peak, por tanto en la Región Metropolitana".

"Es complejo tener gente en la urgencia ventilándose o muriendo, cuando hay cirugías electivas que se pueden postergar. Ahora el subsecretario permitió que cada hospital o clínica determine qué va a cerrar para abrir más camas. El mensaje que como asesor le doy al subsecretario es que necesitamos esas camas, tienen que aparecer. Se guarda -por ahora- la carta del cierre de las cirugías", complementó.

En este contexto, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se preguntó: "¿Cuál es el plan para reducir la cantidad de casos que se están desarrollando en nuestro país? La apertura de múltiples actividades, gimnasio casinos que no se condice a nuestro juicio. No estamos en el mismo escenario que en el peor momento de la pandemia por la cantidad de pacientes no covid".

LLEGÓ EL MAYOR CARGAMENTO DE PFIZER

Al cumplirse un año de la pandemia en Chile, llegó un nuevo cargamento de la vacuna de Pfizer-BioNTech, con 229.125 dosis, la mayor cantidad que ha arribado de esta fórmula: sumadas a las de Sinovac, el país acumula 8 millones 599 mil 651 unidades en siete embarques.

"El proceso de vacunación sigue avanzando y ayer superamos los tres millones 500 mil de personas vacunadas de los cuales más de dos millones 250 mil son adultos mayores de 60 años y más", destacó el ministro Paris.

La autoridad aprovechó de agradecer a todos los funcionarios de la salud. "Quiero agradecer el enorme trabajo que han realizado durante todo este tiempo, que ha sido muy duro muchas veces en jornadas extenuantes y en un ambiente de angustia y dolor".

"Reconozco su profesionalismo y voluntad por entregar una atención digna a los pacientes. Los invito a reforzar los esfuerzos porque aún nos queda para ganar la batalla contra el Coronavirus. Si bien, la vacuna es una luz de esperanza, debemos seguir trabajando por la salud de todos los chilenos y chilenas", expresó.

De todos modos, "no hemos vuelto a la normalidad y tampoco vamos a volver hasta el 30 de junio o después. Todo este primer semestre va a ser igual. Las vacunas que hemos comprado son muy buenas, pero no protege a toda la población. Debemos seguir con las medidas estrictas y si hay que volver atrás en algunas aperturas en el comercio o cines, tendremos que volver atrás. Esa es la gracias del 'Paso a paso' ", advirtió.

MÁS DE 3,7 MILLONES DE VACUNADOS

Este miércoles fueron vacunadas otras casi 142.500 personas, por lo que ya son 3.749.492 las recibieron al menos la primera dosis a nivel nacional. Además, esta jornada partió la inoculación de las segunda dosis a quienes corresponda.

Del total, en la Región Metropolitana "se han vacunado con primera dosis 1.335.000 personas y ya tenemos al 77 por ciento vacunado de mayores de 65 años; debemos llegar al menos al 80 por ciento y es muy improtante que las personas que recibieron la primera dosis asistan a la segunda dosis en la fecha que les corresponde", dijo la seremi de Salud, Paula Labra.

Francisca Crispi, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, planteó que "tenemos alto riesgo de que puedan haber aumento en el número de casos en los próximos días y en las próximas semanas".

"Los efectos de la vacunación no los vamos a ver en este momento, no vamos a ver en los próximos meses, no lo vamos a ver en el primer semestre. También hay nuevas cepas circulando, hay mucha incertidumbre. Lo mejor que podemos hacer es intentar disminuir los contagios al máximo", agregó la experta.