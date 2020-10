Abogado de Mañalich repudia filtraciones y pide que Fiscalía, "por una vez, encuentre al responsable"

El abogado de Jaime Mañalich repudió que se conocieran nuevos detalles en la prensa sobre la investigación que lleva la Fiscalía Metropolitana Centro Norte contra el ex ministro de Salud y otras autoridades por la gestión ante la pandemia de Covid-19, y emplazó al organismo a que halle a quién "filtró" los antecedentes.

En específico, en el marco de la indagatoria sobre el manejo de cifras y decesos por Covid-19, seis funcionarios del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud coincidieron en su declaración ante la Fiscalía que los datos relacionados a la pandemia fueron acomodados a conveniencia del Ministerio, durante la gestión de Mañalich, y que iban adecuando la hora de corte de los informes por requerimiento de sus superiores.

"No le veo ninguna connotación penal a lo que ahí se señala", reaccionó Gabriel Zalisnik, defensor de Mañalich, consultado por Cooperativa.

Sostuvo que "hablar de un horario de corte es como que me digan que esta respuesta no alcanza a entrar en el noticiario de diario de radio Cooperativa y lo van a tener que llevar en el noticiario de la medianoche o de mañana; mientras no se pierda esta nota, no hay problema".

"Acá nunca hubo manipulación, ocultamiento de datos, y creo que ya es evidente. Hasta en esa filtración no se ocupa ni la palabra manipulación", afirmó el letrado.

En ese contexto, arremetió contra la Fiscalía: "Espero que el Ministerio Público, por una vez en su historia, encuentre al responsable de una filtración de las que tanto nos tienen acostumbrados".

No obstante, las declaraciones de los funcionarios de Epidemiología respaldaron a las de Andrea Albagli, ex funcionaria del mismo departamento, quien afirmó anteriormente -el 30 de septiembre- que los superiores "pidieron manipular la base de datos".