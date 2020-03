Actor de "Lost" se suma a la lista de celebridades que dan positivo por coronavirus

El actor de series como "Lost" y "Hawaii Five-0", Daniel Dae Kim, dio positivo por coronavirus según informó mediante un video que compartió en su cuenta de Instagram.

"Hola a todos. Ayer me detectaron COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus. Parece que estaré bien, pero quería compartir mi jornada con ustedes con la esperanza de que pueda darles información útil", escribió el intérprete de 51 años.

Rápidamente recibió mensajes de apoyo de colegas actores, entre ellos, sus compañeros de elenco en Lost, como Emilie de Ravin, Josh Holloway, Henry Ian Cusick y Elizabeth Mitchell.

"No necesité ir al hospital, pero con los medicamentos, descanso, líquidos y los cuidados de mi familia, ahora me siento mucho mejor (...) incluso hoy, aunque no estoy al 100%, (sé que) estoy cerca", sostuvo.

Finalmente hizo un llamado a cuidarse. "Si tratas esto como algo menor, puedes poner en peligro de miles de personas. Por el bien de los demás, sigan las instrucciones de distanciamiento social, no se toquen el rostro y lávense las manos".