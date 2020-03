Actor de "Star Wars" falleció producto del coronavirus

A los 76 años de edad y producto del coronavirus falleció el actor de la saga "Star Wars", Andrew Jack.

Según informó TMZ, el intérprete murió la mañana de este martes en un hospital a las afuera de Londres producto de complicaciones a partir del Covid-19.

El representante, Jil McCullough, dijo al portal que el hombre no pudo despedirse de su esposa, quien se encuentra en cuarentena en Australia.

Andrew Jack, además de participar en el episodio VII y VII de "Star Wars", desarrolló una carrera en el cine como entrenador de dialectos.

Así, fue parte de cintas como "Avengers: Endgame", "Robin Hood", "Sherlock Holmes", "Alien v. Predator", "Lord of the Rings" "Die Another Day" "Eastern Promises" "Captain America" y "Men in Black", entre otras más.

En la actualidad, se encontraba trabajando junto a Matt Reeves en "The Batman".