Actor Matías Assler fue retenido en el control sanitario cuando iba camino a Zapallar

El actor Matías Assler fue retenido en las cercanías de la comuna de Zapallar, Región de Valparaíso, por no contar con el permiso necesario para sobrepasar el control sanitario ubicado en la zona.

De acuerdo a información policial preliminar, el actor de televisión fue fiscalizado en el control sanitario del sector de Catapilco, en dirección a Zapallar, y se constató que su domicilio se ubicaba en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana, zona que debe cumplir con cuarentena obligatoria.

Según el parte policial, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, acudió al retén de Carabineros de Catapilco y de "forma alterada y prepotente" habría increpado al personal policial debido a que el actor sí residiría en la zona, lo que no pudo ser comprobado.

Sin embargo, el jefe de defensa nacional de Valparaíso, el contraalmirante Yerko Marcic, no pudo confirmar esta última información.

"No he hablado con el alcalde de Zapallar al respecto, así que no podría referirme a ese aspecto, y con respecto a la denuncia que se hace, efectivamente fue infraccionado por Carabineros y fue informado el fiscal correspondiente, quien lo dejó citado a declarar a tribunales, que es el procedimiento judicial que corresponde", detalló.

Tras el hecho, Assler quedará a la espera de una citación del Ministerio Público por infringir la cuarentena.

Actor apuntó a carabinero "sin criterio y procedimientos lateros"

Tras la noticia, el actor subió una historia a su cuenta de Instagram, donde demostró que tras el control policial se quedó en Zapallar.

"Me llegó una noticia que es completamente falsa, yo soy residente de Cachagua de hace cinco meses, mucho antes que esto del coronavirus empezara y ayer, efectivamente me dirigía hacia La Ligua a dejar a una persona que trabaja acá para que no tomara el bus y no se contagie", relató el actor.

Agregó que "no me detuvieron en un control sanitario, yo paré a hablar con un carabinero que no tenía ningún criterio, porque al explicarle nuestra situación, para ver si podía salir a La Ligua y volver a entrar a la Laguna Cachagua-Zapallar, él me dijo que no y que estaba completamente detenido".

Asimismo, Assler continuó explicando que "después de una seguidilla de procedimientos lateros, queda claro que yo vivo acá y que tengo residencia acá. Ojalá a todos los que están tirando mala onda les quede claro que les contaron un cuento completamente falso".

Finalmente, el actor terminó con una historia donde muestra su casa diciendo que "vivo aquí desde que terminó mi contrato con Canal 13 y que terminé de grabar la teleserie en Santiago. Me vine a vivir a esta casita, la única casa que arriendo, donde vivo y donde he hecho la cuarentena completa".