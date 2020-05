Acuerdo nacional: Briones entrega hoja de ruta y oposición pide cambiar estrategia

Este viernes se concretó la primera reunión entre partidos de oposición, oficialismo y los jefes de las carteras de Interior, Hacienda y de Desarrollo Social, en el marco del "gran acuerdo nacional" convocado por el Presidente Sebastián Piñera para enfrentar la crisis del Covid-19.

Se acordó avanzar en mejorar los ingresos de las familias y trabajar en la reactivación económica, acuerdos para los que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, va a tener un plazo de dos semanas para elaborar un documento con los parlamentarios de las comisiones de Hacienda.

Desde el Palacio de La Moneda, los ministros @gblumel, @ignaciobriones_ y @sebastiansichel sostienen primer encuentro transversal con presidentes de partidos políticos por acuerdo nacional. pic.twitter.com/i1OA0bMPYE — Min. Interior Chile (@min_interior) May 29, 2020

En la instancia, la oposición advirtió que no se iba a prestar para "una foto del Gobierno" que, según la diputada Catalina Pérez, presidenta de RD, podría servir "para diluir las culpas".

"Yo espero, y lo dije, esperaba que el Gobierno con este tipo de estrategias no busque repartir los costos de su mala gestión durante los pasados dos meses, y más bien la autocrítica exista y una mejor conducción de la crisis sanitaria, y para ese diálogo vamos a estar todos disponibles, pero lo que necesitamos es que se acojan las propuestas, no que se distribuyan las culpas", aseveró.

El timonel del PR, Carlos Maldonado, abordó otro tema planteado en la reunión: la necesidad de un cambio en la estrategia sanitaria y de remover al ministro de Salud, Jaime Mañalich, aunque aquello "no es condición".

"No se puede solamente pensar en ayuda económica social si la estrategia sanitaria, como ocurre hasta ahora, ha sido un desastre. Entonces, en ese sentido, consideramos que debería haber un cambio profundo de la estrategia sanitaria y un cambio de liderazgo en el área. Insisto, no es condición, pero no es nuestra visión", indicó.

JVR: Estamos en un escenario en donde se requiere generosidad

Desde Chile Vamos, la timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe, sostuvo que "el coronavirus, no hay ningún país en el mundo que lo haya superado, por lo tanto, me parece que decir que es una política fracasada no se ajusta a la realidad. Chile sigue teniendo una baja letalidad".

"Como cualquier medalla tiene dos caras: uno podría decir al revés, que la iniciativa del Gobierno con la negociación con la oposición tampoco ha sido buena, es cosa de recordar el acuerdo constitucional y luego las acusaciones constitucionales. Es un hecho de la causa, pero ahora estamos en un escenario en donde se requiere generosidad", enfatizó.

Piñera enfatizó en su llamado: "Logremos un acuerdo en estos tiempos tan difíciles"

Durante esta misma mañana, el Presidente Piñera encabezó una actividad por el inicio del subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado, que busca beneficiar hasta 700 mil trabajadores.

En este contexto, insistió en su llamado a un gran acuerdo, pidiendo "a todas las fuerzas políticas que, a través del diálogo, la buena voluntad, logremos un acuerdo en estos tiempos tan difíciles, tan duros que está viviendo usted en su casa y millones de familias chilenas".

"La colaboración, la buena voluntad, los acuerdos son el mejor camino para poder superar estas pandemias, y recuperar nuestras vidas", sentenció.

Otro de los puntos que tensionó la reunión fueron las críticas desde la oposición por la presencia del PRI y de Evópoli pese a no tener representantes en las comisiones de Hacienda, ya que esto último había sido puesto como requisito para la invitación a esta cita.

No se descarta que este mismo viernes el ministro Briones convoque a un encuentro a los parlamentarios de las comisiones de Hacienda.