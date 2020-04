Adultos mayores autovalentes piden que sus medicamentos sean entregados en sus domicilios

Adultos mayores autovalentes de Puerto Montt piden que las autoridades de salud de la comuna y de la Región de Los Lagos hagan llegar los medicamentos a sus hogares para evitar salir de sus cuarentenas autoimpuestas.

Lilian Reyes, vicepresidenta de la junta de vecinos de la Villa Cordillera de Puerto Montt, manifestó que en su condición de adulta mayor está preocupada por ella y por sus pares que están en cuarentena voluntaria y explicó que "desde el programa Asiste de la Municipalidad de Puerto Montt me dieron una información que no me satisface, porque la respuesta fue que los medicamentos serán entregado solamente a los adultos mayores postrados".

El director del Servicio de Salud de la Municipalidad de Puerto Montt, Miguel Aravena, dijo que están con una cantidad reducida de personal debido a la pandemia, porque muchos de los funcionarios son adultos mayores o bien son enfermos crónicos.

"Estamos atendiendo a través del programa Asiste, medicamentos a los adultos mayores frágiles, que son mayores de 70 años o los postrados", añadió.

Con respecto a este tema, la seremi de Salud, Scralett Molt, manifestó que "hay recursos que ya se están utilizando en atender a los adultos mayores, que forman parte de los crónicos, y también ampliar la red de atención domiciliaria que hace la atención primaria".