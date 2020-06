Advierten sobre posible colapso del Hospital de Calama ante aumento de contagios

El director (s) del Hospital de Calama, José Luis Pastor, advirtió sobre un posible colapso del recinto hospitalario, en el marco del rápido avance del Covid-19 en la comuna.

La ciudad, pese a que se encuentra en cuarentena, arrojó 181 casos nuevos durante la última jornada, según confirmaron desde el Ministerio de Salud.

Pastor dijo que "no tendremos la capacidad de volver a recibir la cantidad de enfermos que recibimos estas últimas semanas. Hoy día, que nos tenemos que volver a enfrentar a este desafío, creanme que para nosotros va a ser insuficiente, todo el personal que tenemos disponible o toda la infraestructura que hicimos".

"Si ustedes no se contagian, se quedan en sus casas, incumplen las cuarentenas, creanme que nos van a aliviar el trabajo a todos. No lleven el virus a los abuelos, no lleven el virus a otras personas, porque lamentablemente la presentación de la enfermedad en nuestra ciudad ha sido de manera catastrófica, con enfermos que requieren rápidamente medidas de ventilación mecánica, de cánulas nasales, de ventiladores no invasivos", recalcó.

Ante esta situación, la subdirectora de Gestión de Redes Asistenciales del Servicio de Salud Loa, Jocelyn Castillo, comentó que "no quiero trasladar a una persona de Calama a Antofagasta, no es porque Calama sea malo o Antofagasta sea mejor, es porque su condición de red o por la condición de esa persona su traslado va a beneficiar la evolución de esa persona y probablemente de algún usuario que está esperando una cama".

"No estábamos acostumbrados a los ritmos de esta pandemia y el ritmo de esta pandemia es muy rápido, por lo tanto todos los procesos se deben agilizar al máximo y en eso estamos trabajando para que la red y sobre todo la provincia del Loa pueda tener disponibilidad y en caso de no poder articular aquí o tener la capacidad, poder derivar también en forma efectiva y pronta a Antofagasta", dijo.