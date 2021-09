Alarma en la ONU: Ministro de Salud de Bolsonaro dio positivo por coronavirus

El ministro de salud de Brasil, Marcelo Queiroga, quien se encuentra en Nueva York junto con el presidente Jair Bolsonaro -que aún no se ha vacunado contra el Covid-19-,con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, anunció este martes que dio positivo por coronavirus.

"Comunico a todos que hoy di positivo para Covid-19. Me quedaré en cuarentena en Estados Unidos, siguiendo todos los protocolos de seguridad sanitaria", dijo el ministro en sus redes sociales.

El Gobierno dijo en una nota que Queiroga, quien está vacunado contra el coronavirus, se encuentra "bien" y comunicó que el resto de los integrantes de la comitiva brasileña se hizo test de diagnóstico y dio negativo.

Sin embargo, según la prensa local, este es el segundo caso de coronavirus en la delegación brasileña que viajó a Nueva York, después del positivo de un diplomático que formó parte del grupo de avanzada que preparó la llegada de Bolsonaro a la ciudad.

Queiroga llegó a Nueva York el domingo en el mismo avión que Bolsonaro, a quien acompañó el lunes durante la reunión bilateral que mantuvo con el primer ministro británico, Boris Johnson.

Brazilian Health Minister - who tested positive for Covid - was staying at the same hotel as President Biden in NYC.



He went to the UN today to watch President Bolsonaro’s speech.



Here, he shakes hands with Prime Minister Boris Jonhson- who met Biden today at the White House. pic.twitter.com/CSxdBuTIfY