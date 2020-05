Alcalde de Coyhaique y conectividad con Aysén: Nos preocupa que se relaje la mano

El alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, hizo un llamado al Gobierno a no "relajar la mano" con las medidas sanitarias en la Región de Aysén luego de que se anunciara un plan de conectividad con un vuelo semanal.

El jefe comunal valoró el acuerdo entre el Ministerio de Transportes y la aerolínea Latam, que permitirá realizar un vuelo semanal entre Santiago y Balmaceda para mantener la conectividad en la región.

¡Con el Ministro @LucasPalaciosC tenemos buenas noticias para la región de Aysen! LATAM @LATAM_CHI reanudará vuelos hacia Balmaceda, lo que permitirá recuperar la conectividad aérea, crítica para la región. @ximenaordenes @sandovalplaza @MTTChile @geoconda_aysen — Gloria Hutt Hesse (@GloriaHutt) May 1, 2020

Sin embargo, Huala indicó que "nos preocupa que se relaje la mano y que los controles sanitarios no se efectúen de la forma correcta o que simplemente no se haga, que mantengan la barrera sanitaria, que no tratemos de volver a la normalidad porque eso no está ocurriendo".

Y agregó que "me da la impresión que la idea es que llegue los casos extremos, que salgan los casos realmente necesarios que tengan que irse de la región".

De acuerdo a cifras oficiales, el Aeropuerto de Santiago redujo en un 89 por ciento los vuelos en abril, lo que ha afectado principalmente las zonas extremas del país.

Aumento de rutas

La aerolínea Jetsmart afirmó que durante abril operó en el 12 por ciento de su capacidad, no obstante, anunció que durante este mes aumentarán de 9 a 14 rutas.

"Nuestra intención seguir activando y aumentando la conectividad por regiones y zonas dependiendo de cómo evolucione la demanda y la circunstancias de la contingencia, además estamos implementando medidas de extrema seguridad antes, durante y después de cada vuelo", indicó el gerente general de Jetsmart, Eduardo Ortiz.