Alcalde de Estación Central: Abrir todo el comercio en un día nos hará retroceder

Mientras su comuna está cerca de cumplir 100 días de cuarentena, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), espera que el comercio local reabra gradualmente en un eventual avance a la fase de transición.

"Si esta semana lo anuncian y partimos el próximo lunes, lo que le diría al comercio es que lo peor que nos puede pasar es que se abra todo el mismo día, generando expectativas, con promociones como las que vimos en los malls del sector oriente. Una imagen de ese tipo va a hacernos retroceder comunicacionalmente, del punto de vista de nuestra percepción y del punto de vista sanitario", planteó en El Diario de Cooperativa.

Asimismo, enfatizó en la importancia de seguir "con toda la rigurosidad" las medidas de protección, aunque considera que su difusión sigue al debe: "Los protocolos todavía no están tan claros para el comercio en general, y si hay protocolos claros creo que no han sido bien difundidos todavía en aquellas comunas que tenemos meses de confinamiento".

"Esto no se trata de que el gerente general o el dueño de una empresa o el dueño de un centro comercial lo tenga claro, acá tiene que tenerlo claro hasta la última persona que trabaja en ese lugar", puntualizó.

Delgado también llamó a las empresas de cualquier tamaño a encabezar una "autofiscalización", citando casos en que privados cambiaron su rubro para llamar a trabajar a sus empleados, o conductores de buses subieron a pasajeros sin controlarlos después de un chequeo en el terminal.

"Si los privados no se ponen a la altura, no entienden que son parte del problema y tienen que ser parte de la solución, y si siempre se van a comportar como que el Estado tiene que estar ahí fiscalizando, no vamos a salir nunca adelante", aseguró.