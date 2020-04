El alcalde de Estación Central y presidente de la Asociación de Municipalidades, Rodrigo Delgado (UDI), pidió en Cooperativa que las autoridades aclaren el concepto "nueva normalidad", ya que son necesarias certezas para la comunidad.

En conversación con Lo que Queda del Día, Delgado indicó que "la gente no quiere ver a sus autoridades peleando, con dimes y diretes, no quiere ver a los alcaldes contra un ministro, la gente quiere certeza. Estamos en una época de mucha incertidumbre, por lo tanto nosotros no estamos con el ánimo de pelear ni exacerbar esto".

"Yo creo que la comunicación en tiempos de crisis es muy compleja, hay que tener una precisión quirúrgica cuando se quiere comunicar en tiempos de crisis (...) a mí el concepto de 'nueva normalidad' me parece demasiado amplio, yo creo que hay que bajar la pelota al piso", insistió.

La autoridad descartó que existan las condiciones para volver a clases en marzo y aseguró que "no es el momento para comenzar a hablar de abrir comercios que no estén relacionados con la primera necesidad, pero también hay 400 mil personas que dependen de este tipo de trabajos".